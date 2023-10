"Le premier acte de religion à faire ensemble est de se servir de notre intelligence" (Benoît XVI à Jérusalem)

Ce conseil de Benoît XVI en 2009 est plus urgent que jamais : sujet de réflexion et d'engagement pour les 1 375 852 000 catholiques dans le monde (chiffre en augmentation, contrairement à ce qu'affirment mécaniquement certains médias parisiens) :

En pleine tragédie israélo-palestinienne, j’écoutais hier le frère dominicain Olivier-Thomas Venard, de l’École biblique et archéologique de Jérusalem, expliquer aux auditeurs de France Culture le rôle apaisant d’une vieille Eglise équilibrée comme l’Eglise catholique. Et il rappelait le mot de Benoît XVI à ses interlocuteurs juifs et musulmans de Jérusalem en 2009 : “Le premier acte de religion que nous puissions faire ensemble est de nous servir de notre intelligence…"

Se servir ensemble de notre intelligence dans un esprit de paix et de bien commun est urgent, dans cette époque boursouflée de communautarismes et convulsée d’idolâtrie pour ce qu’on appelle aujourd’hui des “identités” (qui ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, mais le deviennent si l’on en fait des idoles). Et les catholiques dans le monde sont à pied d’œuvre – s’ils le veulent – pour être des artisans de paix sur tous les terrains.

Et à propos : combien sont-ils, les catholiques dans le monde ? À en croire nos grands médias, leur nombre "décline". Un éditorialiste la semaine dernière est allé jusqu’à dire : “Le catholicisme est en voie de disparition…” Ce confrère prend ses désirs pour des réalités. Le recensement vient d’être publié : il y a dans le monde 1 375 852 000 catholiques. Soit une augmentation de 1,17 % par rapport à l’année précédente, ce qui est à peu de choses près le taux d’augmentation de la population mondiale.

La seule région du monde où le catholicisme diminue (moins 244 000 personnes) est l’Europe. Les deux seules régions du monde où le nombre de prêtres recule, sont l’Europe et les Etats-Unis.

Il y a trois leçons à en tirer. Primo : l’Eglise catholique n’est en difficulté que dans les deux régions les plus riches de l’hémisphère Nord. La cause du recul est visiblement notre type de société et l’état d’esprit qu’il fabrique... Alors cessons de parler de “défendre ce mode de vie” : c’est lui qui transforme nos pays en désert spirituel.

Secundo : le recul du catholicisme chez nous ne vient pas, comme on l’a trop dit, de la rénovation de l’Eglise par Vatican II ! Sinon le catholicisme aurait chuté aussi dans l’hémisphère Sud.



Tertio : quand le pape François parle (je cite) de “changer dans l’Eglise notre façon de proposer une vérité qui ne change pas”, c’était déjà l’idée de Vatican II. Et c'est l'idée de la réforme actuellement en cours. Et il n’y a pas plus à s’inquiéter de cette réforme que lorsque nous avons lu, il y a cinquante ans, les grands documents conciliaires de Vatican II… Alors étudions, prions, agissons ensemble. Je répète la phrase de Benoît XVI : ““Le premier acte de religion est de nous servir de notre intelligence.”