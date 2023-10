J moins 1 : mardi, 'Laudate Deum' (suite de 'Laudato Si')

Après-demain 4 octobre paraît l’exhortation apostolique Laudate Deum : “Louez Dieu". Dans cet appel solennel, le pape donne une suite à l’encyclique Laudato Si’ publiée en 2015 :

Laudato Si était une encyclique sociale d’une importance cruciale puisqu’elle développe le thème de notre responsabilité envers la Terre, “Maison commune” de toute l’humanité et du reste de la création. L’encyclique avait eu un puissant retentissement dans le monde entier. Mais les décideurs politiques et économiques n’en avaient pas tiré de leçons concrètes à la mesure du problème. L’exhortation Laudate Deum, qui va paraître, est donc (si j’ose dire) une piqûre de rappel. Le pape l’a dit le 21 septembre en audience aux 200 recteurs d’universités d’Amérique latine : le monde souffre “d’une culture de mauvaise utilisation des ressources naturelles, qui n'accompagne pas la nature vers son plein développement et ne la laisse pas vivre. Cette culture de l'abandon nous nuit à tous… Aujourd'hui, l'humanité est fatiguée de ce mauvais usage de la nature et doit retrouver le chemin d'un bon usage. Et comment utiliser la nature ? En dialogue avec la nature !”

Oui, le pape est dans son rôle quand il parle de cela. Il est dans son rôle quand il parle de questions économiques, sociales, voire politiques – ainsi que le rappelaient Jean-Paul II, dans l’exhortation Christifideles laici, et Benoît XVI dans la seconde partie de l’encyclique Deus caritas est. Le pape François est dans leur ligne. Par exemple quand il appelle à ne pas légaliser l’euthanasie et à récuser l’avortement : deux sujets considérés aujourd’hui comme absolument politiques...

On ne peut donc pas dire (comme on le dit trop souvent) que le rôle du pape, et de l’Eglise en général, soit de rester dans le sanctuaire et de ne s’occuper que “du spirituel”, comme on le dit aussi trop souvent.



D’ailleurs ceux qui disent cela ne savent pas bien de quoi ils parlent. Pour les fidèles du Christ, le spirituel n’est surtout pas un refuge hors des réalités. Au contraire : c’est un engagement vital, qui s’étend à tous les aspects de l’existence. Y compris les aspects sociaux, économiques et politiques ! C’était contenu d’avance dans le passage essentiel de la Lettre aux Romains, chapitre 8, où saint Paul dit que “la création tout entière” (donc tous les êtres vivants et la planète) espère “être libérée de l’esclavage de la dégradation” pour connaître “la liberté de gloire donnée aux enfants de Dieu”. Ce message est trop profond pour être ignoré. Dans 48 heures, lisons Laudate Deum !