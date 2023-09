La presse constate l'événement de Marseille

Le courant est passé entre la France et François :

Quelque chose s'est passé à Marseille. Même Le Figaro (25/09) l'admet... Oubliant soudain sa bergogliophobie, le quotidien bourgeois constate que le courant est passé entre la France et François : "En commençant son voyage, vendredi, par un 'bonjour Marseille, bonjour la France', le pape semble avoir gagné les coeurs, témoignant lors de ces heures provençales d'une joie visible et contagieuse. Si les positions de ce pape continuent de susciter des clivages, il aura séduit de nombreux croyants et non-croyants..." L'article souligne aussi : "Le pape a dit que 'le droit de migrer est en fait devenu pour beaucoup une obligation, alors que devrait exister un droit de ne pas migrer pour rester sur sa propre terre'. Mais il a insisté à Marseille sur le devoir des catholiques d'accueillir les migrants, au titre de la "défense de la vie' – au même niveau que la lutte contre l'avortement ou l'euthanasie". C'est un ton nouveau dans le journal des libéraux-conservateurs, pour une fois au diapason du reste de la presse. "Visite du pape : inoubliable" (Le Parisien)... "Rendez-vous réussi des catholiques avec François" (La Croix)... "Feu spirituel au Vélodrome" (Le Point)... "Une messe historique" (Le Dauphiné libéré)... "Planétaire" (La Provence)... "Marseille en liesse" (Corse Matin)... De la part d'un catholicisme français réputé déprimé, voire en perdition, la puissance et l'allégresse du rassemblement au Stade Vélodrome autour de François ont frappé les observateurs.

Les seuls grincements sont venus – bien sûr – de l'ultradroite politique : quatre pages vipérines dans le JDD (1), et, sur CNews, un monologue hors sujet du chef d'un cercle intégriste. Haineux, mais léger.

__________

(1) L'organe zemmourien s'indigne notamment de ce que le pape, "ne retenant plus ses coups contre les Occidentaux", ait "dénoncé le consumérisme de la Médierranée septentrionale où prospèrent (citation du pape) 'l'oipulence, le consumérisme et le gaspillage'..." Défendre consumérisme et gaspillage : il fallait l'oser ! Mais pour M. Zemmour et Mme Maréchal (très américanisés), ce que font "les Occidentaux" est au-dessus de toute critique : my way of life.