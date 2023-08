Ravages de l'idéologie : quand George Weigel déraille

Emporté par l'idéologie et l'hostilité personnelle, l'essayiste américain accuse le pape François d'avoir organisé des JMJ "manquant de christocentrisme". Grief insane. Mais aussitôt repris sur Facebook par un lobby politico-religieux transatlantique :

C’est sans honnêteté intellectuelle que les “conservateurs” (1) attaquent le pape sur les réseaux sociaux : les uns de façon grossière, les autres en pontifiant.

Dans la première catégorie, il y a – par exemple – les trolls Facebook qui surinterprètent la photo des JMJ où l’on voit François à genoux devant la statue de la Vierge de Fatima… Sur cette photo le visage du pape montre une apparence renfrognée. On la lui voit souvent – elle est involontaire – depuis qu’il souffre de graves infirmités. Mais ses censeurs veulent y voir l'expression d'une indifférence morose. Bourde de gens aveuglés par le parti-pris ! Pour connaître l’intense piété mariale du pape il leur aurait suffi de lire ses textes, qui sont faciles à trouver ; mais ces gens ne daignent pas s’informer. (2)

Dans la seconde catégorie, on trouve des intellectuels passant pour sérieux mais que l’idéologie transforme en franciscophobes. Par exemple l’essayiste américain George Weigel… Les conservateurs encensent ce catho (US-model) depuis qu’il juge François incompatible avec Jean-Paul II et Benoît XVI. Ne pouvant étayer cet avis personnel dans la réalité des faits, Weigel n’hésite pas à inventer – à la façon de Trump – des “faits alternatifs”. Et tant qu’à faire, il les invente énormes... Sur le site conservateur First Things, il lance l’idée selon laquelle François aurait privé les JMJ de “christocentrisme” ! La fausseté de ce grief est massive jusqu’à l’absurde, mais il est adopté aussitôt par les activistes conservateurs : des deux côtés de l’Atlantique (cf encore Facebook), les admirateurs de Weigel – je ne dis pas “lecteurs” car ces gens lisent peu de livres – se mettent à dire en boucle que lorsque le pape dit “Dieu” c’est pour ne pas dire “le Christ” ; ils n’osent pas l’accuser ouvertement d’être monophysite ou musulman, mais ils y incitent. Suggérer que le successeur de saint Pierre “n’est pas christocentré” est insane. La chose ne mérite pas que l’on perde du temps à rappeler pourquoi elle est insane ; c’est pourtant ce que fait (avec une ironie méritée) un compatriote de Weigel, l’éditorialiste du National Catholic Reporter Michael Sean Winters (photo) citant des exemples de paroles pastorales du pape aux JMJistes : “Le Seigneur ne pointe pas du doigt, il ouvre largement les bras, Jésus nous l’a montré sur la croix…” – “Sans l’Incarnation, le christianisme devient idéologie ; l’Incarnation nous rend capable d’émerveillement devant la beauté du Christ révélé à travers chaque frère et sœur, chaque homme et femme…” ; etc. S’il y a des gens que gêne l’Incarnation avec sa portée universelle, ce ne sont pas le pape et les fidèles : ce sont plutôt les idéologues se disant (par abus de langage) conservateurs ! Et de deux choses l’une : ou bien Weigel n’a pas lu les encycliques, homélies et catéchèses du pape François, et ne mérite donc pas sa réputation d’expert ; ou bien il les a lues mais les enjambe – et il entre ainsi au club des propagateurs de fausses nouvelles, avec Vigano, Burke, Schneider, Gänswein et quelques autres. Quant au journaliste Winters, il cite en conclusion l’archevêque de Porto-Rico Roberto Gonzalez Nieves : “Le pape François, comme Jean-Paul II maintenant canonisé, a dynamisé les jeunes en leur donnant des raisons de croire en une façon de vivre évangélique dans notre culture globale hautement individualiste et sécularisée. Ces JMJ, comme les précédentes, ont été fondamentalement une rencontre vivante avec la Personne du Christ dont témoigne le successeur de Pierre.”

___________

(1) J’emploie ici le terme “conservateurs” dans le sens dévié (partisan) que lui donne le lobby politico-religieux qui s’en pare aujourd’hui. Rien à voir donc avec son sens catholique classique : celui de la “conservation” du dépôt de la foi.

(2) On les trouve notamment sur le site du Saint-Siège, dans les textes du pape édités en français, dans les périodiques de spiritualité tout public comme Parole et prière, etc.