Samedi Saint : l'Eternel libère les morts

"Aujourd'hui, grand silence sur la terre..."

<< Aujourd'hui, grand silence sur la terre. Le Christ s'est endormi dans la mort. Déposé à la hâte dans un tombeau vide, il n'est plus là, celui qui prenait soin des plus pauvres et des foules affamées, qui s'asseyait à la table des pécheurs et se laissait approcher par les femmes et les enfants. Ses amis n'ont pas compris. En ce jour de désert, ils relisent les Ecritures afin qu'elles les éclairent : “Mon serviteur réussira, dit le Seigneur : il montera, il s'élèvera, il sera exalté ! La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Devant lui les rois resteront bouche bée, car ils verront ce qu'on ne leur avait jamais dit...” (Isaïe 52, 13-15). Que se passe-t-il ? Le Roi sommeille. La terre a tremblé et elle s'est apaisée, parce que Dieu s'est endormi dans la chair et il a éveillé ceux qui dorment depuis les origines. Dieu est mort dans la chair et le séjour des morts s'est mis à trembler. C'est le premier homme qu'Il va chercher, comme la brebis perdue. Il veut visiter ceux qui demeurent dans les ténèbres et l'ombre de la mort. Oui, c'est vers Adam et Eve captifs que Dieu se dirige, et son Fils avec Lui, pour les délivrer. "Je te l'ordonne : éveille-toi, ô toi qui dors, Je ne t'ai pas créé pour que tu demeures captif du séjour des morts. Relève-toi : Je suis la vie des morts. Lève-toi, oeuvre de mes mains ; lève-toi, mon semblable créé à mon image. Éveille-toi, sortons d'ici. Car tu es en Moi, et Moi en toi." >>

(D'un auteur spirituel du vingtième siècle).