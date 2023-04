"Celui qui descend là où il fait sombre en nous..."

Jeudi Saint. C'est l'heure de "quitter les fausses images de Dieu"... Ma chronique à Radio Espérance (Auvergne Rhône-Alpes) :

Nous allons commémorer la Passion et célébrer Pâques, et nous voyons avec plaisir que les radios nationales savent (et disent) que c’est la plus grande fête de l’année pour les catholiques. C’est bien qu’ils le sachent, et qu’ils le disent, à une époque où la plupart de nos compatriotes ne savent plus rien de la foi chrétienne.

Oui, il y a beaucoup à faire pour ébranler le mur de l’indifférence. Quel est le principal obstacle ? L’idée, très répandue, selon laquelle le catholicisme serait une vieille attitude sociale, fondée sur des conventions et des interdits. Là est le grand malentendu. La foi au Christ n’est plus connue. Alors que, selon l’expression du pape François (je cite) : “Dieu aime tellement qu’il se donne à nous ; l’Eglise n’est pas envoyée pour imposer mais pour semer ; pas pour condamner, mais pour apporter le Christ qui est le salut”. Et comme dit le franciscain Eloi Leclerc : “L’Eglise n’est pas simplement une société d’humains, elle est avant tout la communion divine elle-même qui s’ouvre aux hommes, gratuitement : la vie trinitaire qui va du Père au Fils dans l’Esprit, voici qu’elle se communique à des hommes dans le souffle de vie que le Ressuscité lui insuffle…”

Je relis aussi ce que dit un auteur spirituel du XXe siècle à propos du Samedi Saint: “Aujourd’hui il faut faire du vide et quitter de fausses images de Dieu : les images d’un dieu de vengeance, implacable… Il faut s’approcher du vrai Dieu : Celui qui est descendu chez les morts afin de sauver l’humanité entière. Et qui descend là où il fait sombre en nous, afin d’y proposer son cœur de tendresse… Prenons le temps du silence. Faisons mémoire du Bon Pasteur qui ne peut supporter que quelqu’un se perde ou se croie perdu.”

Voilà la foi chrétienne. Voilà ce qui est inconnu aujourd’hui (et qui d’ailleurs a été souvent oublié au cours de l’histoire ; souvent oublié mais toujours redécouvert, grâce à des saints). Voilà ce que les croyants d’aujourd’hui ont à faire voir à leurs contemporains : à le faire voir, non par des discours mais par leur propre façon de vivre. Mission difficile, oui : c’est celle que le Christ confie aux disciples dans l’Evangile. Et il ne leur en confie pas d’autre.