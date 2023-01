La réforme des retraites, exemple objectif du "tout est lié"

Ma chronique du 10/01 à Radio Présence (Toulouse Midi-Pyrénées) et Radio Fidélité Mayenne : une chose est frappante dans cette réforme des retraites : c’est à quel point – comme dit l’encyclique – "tout est lié", par quelque bout qu’on prenne le problème...

Une chose est frappante dans cette histoire de réforme des retraites : c’est à quel point, comme dit l’encyclique, tout est lié. Par quelque bout qu’on prenne le problème... Par exemple : dans les retraites par répartition, les cotisations des actifs au titre de l'assurance vieillesse servent à payer les pensions des retraités. C’est la solidarité entre générations. Mais quand la natalité chute, ce qui est le cas dans quasiment toute l’Europe, la pyramide des âges voit diminuer le nombre des actifs et augmenter celui des retraités : ce qui compromettra l’ensemble du système. Pourquoi la natalité chute-t-elle ? Parce que la société fait pression dans ce sens, pour de multiples raisons, parmi lesquelles le poids d’un système économique qui, d’une part, pousse toujours plus à l’individualisme sans liens ; et, d’autre part, interdit les projets à long terme puisque désormais tout emploi est éphémère et fragile. La Sécurité sociale des années 1950 avait été pensée par rapport à une société en explosion démographique : ce fameux “baby boom” qui aujourd’hui, dans le vocabulaire des prescripteurs d’opinion, a pris un sens péjoratif... Pour imposer silence à quelqu’un on le traite de “boomer”, ce qui montre le formatage des populations par ce que le livre mémorable de Boltanski et Chiapello appelait “le nouvel esprit du capitalisme”.

Maintenant, un autre exemple du tout-est-lié : la raison profonde de la réforme des retraites. Elle est transnationale et tient dans cette phrase de Macron en conseil des ministres le 4 janvier : “ll y a quelques jours, la France a emprunté au-dessus de 3 %. J'avais parlé de fin de l'abondance sur les ressources naturelles, c'est aussi le cas sur les ressources financières..." En clair : les groupes qu’on appelle “les investisseurs” classent les Etats en fonction de ce qu’ils appellent, eux, “la qualité de leur dette”. A leurs yeux un abandon de la réforme des retraites amoindrirait cette qualité de la dette, et les investisseurs pénaliseraient la France en lui faisant des conditions d'emprunt encore plus ruineuses ! On mesure ainsi sous quelle tutelle sont tombés les Etats en se rendant dépendants de la sphère financière. Et à quel point cette tutelle conditionne leur politique…

Mais ces considérations paraissent secondaires par rapport à des sujets médiatiques de première importance, comme le livre du prince Harry qui fait des millions en conchiant sa propre famille. Ou comme l’infernal suspense du retour d’Adrien Quatennens à l’Assemblée nationale…