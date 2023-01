Trois engagements séculiers de Benoît XVI dont nos médias n'avaient pas parlé

…et qui réfutent la fable (imposée par les médias) voulant que le pape Benoît ait été "l'opposé du pape François” :

► SUR LES MIGRANTS : “L'Eglise met en évidence les aspects positifs, les potentialités bénéfiques et les ressources dont les migrations sont porteuses… L'accueil favorise et accompagne une insertion intégrale des migrants ; sans négliger la dimension religieuse, essentielle pour la vie de chaque personne.” (Journée mondiale des migrants 2013)

► SUR LA SAUVEGARDE DE LA PLANÈTE : “L'avenir de la planète est confié aux nouvelles générations ! Avant qu'il ne soit trop tard, il faut faire des choix courageux, qui sachent recréer une solide alliance entre l'homme et la Terre… Il faut un engagement puissant, pour inverser les tendances qui risquent de conduire à des situations de dégradation irréversible !” (Discours de Lorette, 2007)

► SUR LE DIALOGUE DES RELIGIONS : “On n'y parlera pas des grands thèmes de la foi (…) mais des problèmes concrets de la cohabitation et de la responsabilité commune envers la société, l'Etat, l'humanité. (…) En cela, on doit apprendre à accepter l'autre dans sa diversité d'être et de pensée. Dans ce but, il est nécessaire de faire de la responsabilité commune pour la justice et la paix le critère fondamental de l'entretien…” (Assise, 2011)

Et ce n’est qu’un échantillon ! Mais pour connaître la pensée et l’action du pape, il fallait s’informer à la source (vatican.va) – et non s’en tenir aux refrains de la presse parisienne, qu'elle soit de droite ou de gauche.