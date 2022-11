Le problème de la planète n'est pas l'humanité en soi : c'est le système productiviste-consumériste

Le livre de l'ingénieur et écologue Emmanuel Pont répond à la nouvelle offensive malthusienne... Ma chronique à Radio Présence (Toulouse Midi-Pyrénées) et Radio Fidélité Mayenne :



En 2009, l’eurodéputé vert Yves Cochet menait campagne pour une dénatalité en demandant la diminution des aides à la famille, avec ce slogan : “Un enfant européen a un coût écologique comparable à 620 trajets aériens Paris-New York”. Ce à quoi le journal La Décroissance ripostait : “Ce n’est pas l’enfant qui est en trop, ce sont les 620 trajets aériens Paris-New York !”. C’était bien envoyé, dans le véritable esprit écologique qui accuse le système économique et non l’espèce humaine.

Treize ans plus tard, en novembre 2022, les annonciateurs de fin du monde recommencent leur campagne contre la natalité. Ils s’emparent du rapport démographique qui estime à 8 milliards d’individus la population terrestre : selon eux, ce nombre d'humains serait le facteur principal du dérèglement climatique dû aux gaz à effet de serre ; donc il faudrait cesser de faire des enfants.

Pas du tout, répond un livre intitulé Faut-il arrêter de faire des enfants pour sauver la planète ? (Payot). Son auteur Emmanuel Pont est centralien, écologue et spécialiste de ce dossier. Sévère envers les néo-malthusiens, il explique que sur le plan du climat leur affirmation ne tient pas debout : elle mélange les hypothèses et les types de sociétés dans le monde ; et de toute façon, “les émissions de gaz hypothétiques de nos arrière-petits-enfants hypothétiques ne contribuent pas au réchauffement aujourd’hui !” Ce qui y contribue, par exemple, c'est l’échec des conférences sur le climat (on le voit encore en ce moment) : échec provoqué par l’attitude incohérente, équivoque et bonimenteuse des dirigeants politico-économiques des cinq continents. Emmanuel Pont les interpelle : “Pourquoi les pays ne respectent-ils pas leurs engagements ? Pourquoi aujourd’hui la pollution des riches provoque-t-elle des conséquences principalement chez les pauvres ? Pourquoi a-t-on une culture qui nous pousse à consommer toujours plus ?” Ce sont les vraies questions. Constatons qu’elles ne sont pas le premier souci du parti qui se dit écologiste (mais préfère se consacrer aux modes “sociétales” et aux fumées woke importées des Etats-Unis). Ces questions que la classe politique ne se pose pas, sont posées dans l’un des documents les plus importants de la deuxième décennie du siècle : l’encyclique Laudato Si’ du pape François. >>

.