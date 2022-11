“Osons rompre avec le dogme de la croissance !”

Le maire PS de Bourg-en-Bresse, Jean-François Debat, condamne le libéralisme de son parti. Dans Libération (8/11), il appelle les socialistes à réinventer le socialisme : “Le productivisme n’est plus soutenable. La social-démocratie doit donc rompre avec le libéralisme et défendre un nouveau modèle de sobriété, de réparabilité et de réutilisation”… Extraits et commentaire :

<< Les gaz à effet de serre ne viennent pas que du chauffage et des transports, mais largement de la masse de ce que nous consommons. Il n’y a pas de croissance illimitée dans un monde aux ressources limitées et nous consommons trop par rapport aux ressources naturelles existantes. Il va falloir abandonner l’idée confortable mais fausse que le progrès technique, la technologie, le numérique, l’hydrogène, le nucléaire, vont nous permettre de consommer toujours autant, en toute bonne conscience, juste différemment (…). C’est une fable qui évite de se poser la vraie question : peut-on consommer moins et vivre mieux ?

(…) Des exemples ? Diviser par deux notre consommation de viande en volume au profit d’une viande deux fois plus chère mais de qualité. Diviser par deux notre consommation de vêtements, c’est-à-dire revenir simplement à la consommation de… l’an 2000. Renouveler deux à trois fois moins souvent notre électroménager, nos télévisions, nos téléphones, dès lors que des règles drastiques imposeront aux constructeurs d’en rendre possible la réparation sans limitation de durée. (…) Passer du recyclage à la réutilisation des bouteilles. Louer au lieu d’acheter les outils de bricolage très peu utilisés – durée moyenne d’utilisation de la perceuse : sept minutes par an… Pour les 50% de Français qui vivent en milieu urbain et périurbain proche, se passer de la deuxième voiture au profit du covoiturage, de l’autopartage, du vélo électrique, des transports collectifs. (…)

Nous pourrons nous adapter à un nouveau modèle de sobriété, de réparabilité et de réutilisation. Encore faut-il pour cela renoncer à l’idée qu’il faut toujours plus de croissance, et se convaincre qu’on peut créer des richesses avec moins de croissance. Seule la gauche peut porter cette révolution, car les libéraux ne le feront jamais. Ils le feront d’autant moins que le partage est l’autre jambe du projet. (…) Depuis la mondialisation libérale des années 80, les inégalités ne cessent de s’accroître. La pression mise sur les salariés intermédiaires par la concurrence libre et non faussée et les délocalisations freine la progression sociale et écrase les écarts de revenus de 80% des Français (…) Pour 80% des Français, envisager de payer plus cher des produits d’une meilleure qualité est donc impossible. Si ces 80% de Français se sentent les variables d’ajustement de la transition écologique, ils la refuseront et elle ne se fera pas. Ils doivent savoir qu’ils seront les bénéficiaires de la politique redistributive d’une gauche offensive. Le bien-être viendra du partage.

Nos outils, ceux de la social-démocratie, sont adaptés aux enjeux. La norme, pour interdire l’obsolescence programmée, imposer la réparabilité, donner un prix au carbone, (…) relocaliser et ramener les chaînes d’approvisionnement de 5000 km à 500 km. L’intervention publique, par exemple par la prise en charge par l’Etat de l’isolation thermique de tous les logements, avec récupération de la somme au moment de la vente ou de la succession. La redistribution, avec un ISF climatique pour financer un “chèque climat” dont seraient destinataires les 80% de ménages concernés pour leur permettre d’assumer les surcoûts de produits durables…

Socialistes, rompons avec le productivisme et le dogme de la croissance. Ce modèle de société n’est plus tenable et ne peut plus constituer un moteur pour l’avenir… >>

Quelques réflexions

► S'émanciper du libéralisme ? Lancer un nouveau socialisme ? Le sujet effraie la majorité de la gauche française qui a troqué le social contre le sociétal – c’est-à-dire contre le woke, sous-produit hystérisé du libéralisme global. Cette gauche française made in USA inclut les deux tiers du PS, les trois quarts de LFI et les neuf dixièmes d’EELV. Et même une partie du PCF qui ne sait plus trop ce qu’elle pense…

► Les propositions concrètes de M. Debat sont bien honnêtes et freineraient (sans doute) certains effets de la course à la croissance. Mais elles n’opposent pas un contre-modèle au système actuel, couplage d’hyper-productivisme et de dérégulation financière mondiale. Le maire de Bourg-en-Bresse croit rompre avec le libéralisme, mais tente simplement de le limiter. Il doit aller plus loin.

► Pour cela il lui faudrait assumer ce que (peut-être) il pense sans oser le dire : que le wokisme est une impasse ; que la gauche transatlantique s’y fourvoyée ; et qu'elle y sera piégée tant que son horizon mental se limitera à ce cul-de-sac.