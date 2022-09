Le mystère du symbole efficace

La Couronne d’Angleterre n’est qu’un symbole, mais on a tort d’oublier le poids des symboles dans la conscience collective... Ma chronique à Radio Présence (Toulouse Midi-Pyrénées) et Radio Fidélité Mayenne :

<< Ce qui se passe outre-Manche est paradoxal, ainsi que nos réactions devant ce phénomène jugé“antimoderne” par nos médias : une succession au trône avec son cérémonial archaïque applaudi par des foules. C’est d’autant plus paradoxal que l’héritier, le septuagénaire Charles, affichait – sur l’économie, le social, le climat, l’environnement ou l’urbanisme – des idées contestataires qui ne sont pas celles de la City. Sous cet angle, les trompettes de la tradition ont l’air de sonner en faveur de l’innovation : et cette apparente alliance nous déconcerte.

Pourquoi ? Parce que nous sommes habitués, nous Français, à deux principes : l’avenir doit toujours rompre avec le passé ; et le politique ne doit rien voir d’autre que l’instant présent. Les autres peuples d’Europe ne partagent pas cette conception. En 1936, après le couronnement du roi d’Angleterre George VI, un philosophe espagnol (*) constate : “On dit que la monarchie anglaise n’est qu’une institution purement symbolique. Cela est vrai : elle exerce une fonction des plus déterminées et hautement efficace, la fonction de symboliser… Pour le peuple anglais le sceptre et la couronne n’ont jamais cessé d’être actuels, alors que chez nous ils ne régissent plus que les hasards du jeu de cartes… Le peuple anglais circule dans tout son temps : il est véritablement seigneur de ses siècles dont il conserve l’active possession… Et c’est cela être un peuple : pouvoir prolonger son hier dans son aujourd’hui sans cesser de vivre pour le futur… La méthode de la continuité est la seule capable d’éviter que l’histoire soit une lutte perpétuelle entre les paralytiques et les épileptiques.”

– Ou bien le politique trouve le moyen de concilier l’air du temps et la continuité nationale, et c’est ce que le système britannique a fait tant bien que mal jusqu’à aujourd’hui ;

– ou bien le politique croit ne reposer que sur des ruptures (des “disruptions” comme dit l’actuel président français), au risque d’un déboussolage permanent de l’esprit public.

Bien entendu le système anglais n’empêche pas les gouvernements élus de commettre des fautes ou des crimes : souvenons-nous des ravages du thatchérisme, que la nouvelle Première ministre souhaite recommencer aujourd’hui. Mais souvenons-nous aussi que la reine Elizabeth, en privé, ne cachait pas son hostilité à Mme Thatcher… Elle l’appelait sévèrement : “Mrs Cromwell”. >>

__________.

* José Ortega y Gasset, ‘La Révolte des masses’, Gallimard - Idées NRF 1967.