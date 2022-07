Liturgie : l'essentiel pour les catholiques, très au-dessus de leurs conflits d'opinions

La paix des coeurs et des esprits... Ma dernière chronique de la saison à Radio Espérance (Auvergne Rhône-Alpes) :

<< Parlons d’un sujet essentiel pour les catholiques. Il est traité de façon simple et claire par un professeur de séminaire à Rennes, le P. Hébert, dans le numéro d’été de la Nouvelle Revue Théologique qui vient de paraître : il s’agit de la réforme liturgique, mise en œuvre dans l’Eglise depuis l’intuition initiale de St Pie X et les premières réformes de Pie XII, pour prendre forme avec St Paul VI et la constitution de 1963 de Vatican II Sacrosanctum Concilium. L’idée de ce travail plus que centenaire du Magistère de l’Eglise, c’est de revivifier le sens de la liturgie en renouant avec la vision qu’en avaient les Pères des premiers siècles : la liturgie est une action de Dieu pour aider son peuple, avant d’être une action des hommes pour honorer leur Dieu. Comme le dira le cardinal Ratzinger en 2001 dans son livre L’esprit de la liturgie, “à travers l'action liturgique c'est la puissance de Dieu qui vient nous transformer”. Comme le disait St Jean-Paul II rendant hommage à la réforme issue de Vatican II, “la liturgie a pour tâche de nous ramener inlassablement sur le chemin pascal ouvert par le Christ”. Et comme le rappelait Mgr Jenny, alors archevêque de Cambrai, “la liturgie, c’est Jésus qui passe au milieu des siens et continue son œuvre rédemptrice”.

La messe issue du concile Vatican II “est un retour au sens premier de la liturgie telles que la célébraient les chrétiens des premiers siècles. D’où les principales prières eucharistiques qui renvoient à des anaphores antiques ; d’où les nouvelles oraisons et préfaces inspirées pour beaucoup des Pères de l’Eglise ; et d’où la redécouverte de la concélébration, du geste de paix, de la prière universelle”, souligne la Nouvelle Revue Théologique. Ainsi la liturgie ouvre chacun à l’action eucharistique du Christ en lui : action toujours nouvelle. Elle ouvre chacun à l’action en lui de la Parole divine : action toujours nouvelle… C’est ce que nous propose le rite romain de la messe, et ce qui transcende de très loin les divergences d'opinion manifestées parmi les catholiques français. L’action du Christ à travers la liturgie est infinie et indicible, elle n’est pas prisonnière de coutumes humaines. Elle est infiniment plus importante que nos goûts de tendance culturelle ou de milieu social... Si nous méditons cela, nous voyons l’essentiel, et la paix régnera dans les esprits. >>