Ne pas regarder la Russie avec des lunettes américaines

Ma chronique de cette semaine à Radio Présence (Toulouse Midi-Pyrénées) et Radio Fidélité Mayenne :

<< Bonjour à tous. On sait hélas que la politique étrangère n’intéresse pas les électeurs français, mais ici on ne fait pas campagne. Alors parlons d’un sujet important : la place de la France et de l’Europe dans le concert des nations, comme on disait autrefois. L’actualité nous y force : cette semaine, à Genève et à Bruxelles, les Américains et les Russes discutent de sujets concernant l’Europe… sans que la France et l’Union européenne aient voix au chapitre. Les Américains veulent élargir l’OTAN vers les frontières russes. Les Russes haussent le ton et font des manoeuvres militaires sur leur propre territoire pour faire pièce aux Américains. Ces gesticulations menaçantes visent la frontière Ukraine-Russie, à mille kilomètres seulement de l’Union européenne. Certains pays d’‘Europe ont même une frontière commune avec la Russie... En cas de clash militaire nous serions donc tous concernés. Or un clash de cette sorte serait peut-être dans les intérêts de Washington, mais certainement pas dans ceux de Paris ! Pour le moment Washington laisse l’OTAN parler d’un affrontement militaire avec la Russie. Les envoyés de Biden, eux, ne parlent que de sanctions économiques et commerciales. Mais ces sanctions nuiraient par ricochet à l’économie des pays européens, pris entre le marteau et l’enclume sur leur propre continent, dont ils n’ont décidément pas la maîtrise…

Tout cela pose un problème fondamental : les intérêts géopolitiques et économiques de l’Europe ne coïncident pas avec ceux des Etats-Unis. Et si la Russie de Poutine a la politique qu’on lui voit aujourd’hui, c’est en riposte à l’attitude américaine... En 1991, à la disparition de l’URSS, la Maison Blanche avait promis à Moscou de ne pas rapprocher l’OTAN des frontières russes, puisque la menace soviétique avait disparu. En 1997, la Maison Blanche a tourné le dos à cette promesse. C’est alors que les choses, des deux côtés, se sont engagées dans la mauvaise direction. Or ni à ce moment-là, ni aujourd’hui encore, l’Europe n’a défendu ses propres intérêts. Elle semble même n’en avoir pas clairement conscience, même si des experts comme Hubert Védrine en France l’avertissent depuis vingt ans qu’elle n’a pas intérêt à regarder la Russie avec des lunettes américaines. Certes la Russie n’est pas un interlocuteur facile. Mais elle n’est pas l’URSS. Aussi peu libéral qu’il soit, Poutine n’est pas Staline ! Nous devrions savoir ce que savait de Gaulle en son temps : comment nous faire respecter des Russes sans les traiter en ennemis a priori ; comment aller vers une coopération lucide au lieu d’un affrontement anachronique. >>