En cinq ans, M. Macron n'aura pas changé

"J'ai envie de les emmerder" : ce mot était inepte de la part d'un président de la République. M. Macron n'avait donc pas changé ! Il le paiera peut-être le 10 avril :

En cinq ans il n'a pas changé. Septembre 2017, à propos d’une société en liquidation à Lampaul-Guimiliau : “Il y a chez Gad une majorité de femmes, pour beaucoup illettrées !” Juillet 2017, à propos des Français en général : “On croise des gens qui réussissent et des gens qui ne sont rien !” Septembre 2018, à un horticulteur voulant retrouver un job dans l’horticulture : "Du travail ? dans les hôtels, les cafés, les restaurants, je traverse la rue, je vous en trouve !" Janvier 2022, à propos de 10 % des Français : “Les non-vaccinés, j’ai très envie de les emmerder !" Macron n’a donc pas changé, contrairement à ce qu’il affirme comme tous les présidents sortants. Il reste le bourgeois d’affaires qui méprise le peuple (un louis-philippard révisé Chicago Boys), et le narcissique trop épris de soi pour ne pas dire tout ce qu’il a “envie” de dire.

À ceci près – dans le cas du “j’ai envie de les emmerder” – que cette formule fut mûrie pour M. Macron par un institut de sondage et un conseiller en communication, avec un double calcul : 1. le mot “envie” était censé blanchir le mot “emmerder” en le présentant comme un désir, une pulsion : tabou postmoderne sacralisé par cinquante ans de pub et de consumérisme ; 2. le mot “emmerder” était censé garantir au candidat Macron les bonnes grâces électorales des 90 % de Français aujourd’hui favorables au vaccin, donc irrités par les antivaxeries d’une infime (et bizarre) minorité..

Macron et ses conseillers ont fait là un calcul doublement faux, typique d’une classe sociale qui ne connaît qu’elle-même. En effet : 1. les Français, moins postmodernes que ne l’imaginent les communicants, n’aiment pas voir un chef d’Etat étaler ses envies, désirs, pulsions, humeurs et turgescences – et l’avaient fait sentir à M. Sarkozy et M. Hollande ; 2. si effectivement 90 % des Français sont devenus pro-vaccin (pour en finir un jour avec le virus), ils devinent que sur les 10 % restants il n’y a qu’un petit nombre de dingues et de manipulateurs. Les délires où copulent ex-gauchistes et actuels fachos sont très loin de beaucoup de non-vaccinés : ces derniers sont, par exemple, des vieilles dames isolées au fond de la “France d’en bas”, loin des métropoles, donc au-dessous des radars sanitaires. Qui voudrait “emmerder” précisément ces bonnes gens ? Pas même M. Macron et ses conseillers : ils doivent ignorer leur existence, car le fait de ne pas connaître des réalités sociales permet de trouver des punchlines fracassantes, dont le cynisme est censé plaire au jeune bourgeois premier-de-cordée et à tous ceux qui voudraient l’être.

On saura bientôt si la punchline “envie d’emmerder” a plu au public visé. Peut-être que non ? En ce cas M. Macron a fait avec cette phrase le genre de bourde dont l’électeur se venge dans l’isoloir : peut-être verrons-nous Jupiter viré par Mme Pécresse, qui rêve de réaliser le programme de M. Macron à la place de M. Macron.

p.s. / Le très petit milieu d'ultragauche-ultradroite qui fait bouillir la marmite antivax (et ne doit pas être confondu avec les gens inquiets) mérite qu'on le mette en pleine lumière, pour que le public voie ce que valait cette étrange partouze idéologique. Mais le mot "emmerder" ne répond pas au besoin. Sans oublier que prononcer ce mot est avilissant pour un chef d'Etat. Et que c'est un cadeau aux semeurs de dingueries, qui vont profiter de l'indignation générale.