La tristesse, l'effroi, et les ugentes réformes dans l'Eglise

Sur le rapport de la CIASE, ma chronique de ce mercredi à Radio Présence (Toulouse Midi-Pyrénées) et Radio Fidélité Mayenne :

On est saisi de tristesse et d’effroi par le rapport de la commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Eglise depuis 70 ans. Parce que plus de 200 000 enfants ont été victimes de ces abus depuis les années 50. Parce que ces abus ont été commis par au moins 3000 prêtres... Et parce qu’au lieu de retirer ces prêtres de l’état sacerdotal, et de les signaler à la justice, les diocèses gardèrent le silence et tentèrent d’escamoter les problèmes…

D’où, depuis des années, la douleur des victimes. Elles se sont enfin confiées, aux enquêteurs de la commission, pendant les deux ans et demi de leur terrible travail d’écoute et de compassion. Et les faits, les chiffres du rapport sont admis (“avec accablement", dit-il) par Mgr de Moulins-Beaufort, président des évêques de France. Ce sont d’ailleurs les évêques qui avaient commandé et financé cette enquête, en sachant d’avance que ses conclusions seraient redoutables.

Alors maintenant, que faire ? Le rapport de Jean-Marc Sauvé propose des diagnostics : il faut les lire, c'est un devoir spirituel, intellectuel et moral.

Le rapport appelle aussi à des changements structurels dans l'Eglise : et ces changements convergent avec la critique du "cléricalisme" formulée par le pape dans sa Lettre au peuple de Dieu de 2018.

Le cléricalisme, c’est un pouvoir sur les gens. Et ce n’est pas le vrai rôle des prêtres ! Quand le pape appelle à abolir le cléricalisme, il appelle à oublier les tentations du pouvoir et à se recentrer sur la personne du Christ et sur l’Evangile.

C’est aussi l’enseignement du concile Vatican II. Or certains catholiques français, depuis quelque temps, s’imaginent que si le catholicisme a des problèmes aujourd’hui c’est à cause du concile… Eh bien justement non : pas du tout ! Avec des dates et des chiffres, l’enquête sur les abus sexuels montre que les violences sexuelles dans l'Eglise, nombreuses depuis 1950 (avant le concile), ont diminué après 1969 : donc après le concile terminé en 1965. Et donc les abus sexuels dans l'Eglise ont de tout autres causes que les changements apportés dans l’Eglise par Vatican II...

Pour remédier à ces causes, pour supprimer l’ambiance et les coutumes qui ont donné pendant des années une impunité aux pédocriminels, il va falloir d’autres changements dans l’Eglise : ceux que préconise le rapport de Jean-Marc Sauvé. Des changements que Mgr de Moulins-Beaufort, mardi, s’est dit prêt à accueillir.