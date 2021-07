Le théâtre d’ombres de la présidentielle française

2022 avec onze mois d'avance... Comment ne pas ironiser sur les gesticulations qui commencent, dans les partis et autour d’eux ?

LR voit les lepénistes lâchés par leurs électeurs... LR voit Macron gêné par son parti de nuls... LR se croit vainqueur des régionales, même si ses scores sont sapés par l’énorme abstention… LR se lance donc dans la présidentielle, en oubliant ses précédents échecs dus à trois défauts structurels : 1. le manque d’idées, 2. le manque de leader, 3. La concurrence suicidaire des seconds rôles persuadés d’avoir un destin national. Aujourd’hui trois politicien.ne.s* se ruent en lice pour 2022, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Laurent Wauquiez : qu’il y ait des “primaires ouvertes” ou qu’un autre moyen soit trouvé, ces trois prétendances vont se lacérer mutuellement. Allusion sans doute à la vengeance des sarkozystes contre Fillon en 2017, Damien Abad, chef des députés LR, susurre : “"Ce qui nous a fait perdre, ce sont les conséquences de la primaire…" Même sans primaire les dégâts internes commencent : rivé à l’espoir d’une candidature de Baroin (qui n’en a aucune envie), Christian Jacob vient par exemple de limoger le numéro 2 du parti, Guillaume Peltier, parce qu’il soutient Xavier Bertrand ! On en verra d’autres.Ce n'est qu'un début.



Et la vérité est ailleurs. Depuis la dérisoire invention du quinquennat par Chirac, l’élection présidentielle ne désigne plus un président de la Cinquième mais une sorte de faiseur-de-pluie temporaire, emphatique en paroles, impalpable en actes et remercié au bout de cinq ans. Comment pourrait-il en être autrement, ces successifs “chefs de l’Etat” n’étant que les délégués d’un système économico-financier opposé par nature à la souveraineté du politique ? D’autant que ce système contrôle d’encore plus près la machinerie coercitive de Bruxelles, conçue par lui selon le programme néolibéral et chargée d’y assujettir les Etats… On mesure dans ces conditions le peu d’enjeux réels de la présidentielle française, et le peu de substance des postures électorales. Par où en sortir ? Et par quels moyens ?

__________

* gag, évidemment.