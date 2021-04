L'Eglise catholique, le Covid et les négationnistes

Ma chronique du mercredi à Radio Présence (Toulouse Midi-Pyrénées) et Radio Fidélité Mayenne. Le civisme sanitaire est évidemment respecté par le clergé et les paroissiens français... sauf un petit milieu qui nie la pandémie – et nie d'ailleurs aussi le changement climatique, etc. Témoin cette pénible affaire parisienne qui indigne le diocèse :

<< En ce mercredi de Pâques, j’aurais préféré un sujet plus serein: mais il faut évoquer un fait dont tous les médias parlaient hier, et qui concerne, hélas, un des offices de ce Triduum pascal 2021. Ce fait nuit très injustement à l’image de l’Eglise en France. Il s’agit des cérémonies de ce Samedi Saint dans l’une des nombreuses églises parisiennes : St-Eugène, près des grands boulevards. Alors que Paris a pour évêque un médecin et que toutes les autres paroisses du diocèse respectent scrupuleusement les consignes sanitaires dans l’intérêt général, cette unique église-là a fait comme si la pandémie n’existait pas, et comme si les diocèses ne demandaient pas aux fidèles et aux célébrants de porter le masque, d’observer les distances et de donner la communion dans la main : là, les fidèles étaient serrés au coude-à-coude, les masques presque absents et la communion a été donnée sur les lèvres, car à St-Eugène la plupart des messes sont célébrées dans la forme extraordinaire du rite.

Comme il y avait des baptêmes d’adultes en ce Samedi Saint, des non-croyants étaient là pour assister au baptême de leur frère ou de leur sœur. Et ce mépris du civisme sanitaire les a choqués. L’un d’eux confie à la presse, je le cite : “J’ai été horrifié devant ce dédain des règles de protection contre le coronavirus alors que la situation est grave et qu’on fait tous des efforts.”

Le diocèse de Paris condamne ce qui s’est fait à St-Eugène, annonce une enquête interne et rappelle son respect des consignes anti-contagion.

Mais hier, aux infos matinales, les radios du service public ont présenté l’office de St-Eugène comme un exemple du mépris que toute l’Eglise aurait envers le civisme sanitaire : “C’est toujours ainsi avec les hommes d’Eglise“, affirmait un journaliste. Une phrase pareille fait du dégât parmi les millions d’auditeurs des radios… C’est un dégât supplémentaire, alors que les Français d’aujourd’hui sont incroyants en très grande majorité. Et c’est un dégât très injuste, sachant que toute l’Eglise, dans le sillage du pape François, prend la pandémie au sérieux et se fait un point d’honneur de montrer sa solidarité civique avec les populations.

Enfin : toute l’Eglise sauf un petit milieu, qui ne veut pas croire au coronavirus. Et qui ne veut pas non plus croire au réchauffement climatique. Et qui dit du mal du pape sur Twitter ou Facebook, parce que ce pape non-européen ne croit pas que la religion soit un bouclier contre les réalités. On a envie de leur dire que tenir compte des réalités, c’est la base de la philosophie catholique… depuis au moins saint Thomas d’Aquin. >>

