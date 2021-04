Pâques, le pape, le Covid et les médias

Mon éditorial de ce matin à RCF :

<< Nous sommes le lundi de Pâques, et nos confrères des médias ont fait écho aux propos du pape François lors de la veillée pascale. Pourquoi les paroles de ce pape sont-elles entendues au-delà du périmètre catholique ? Parce qu’il rapproche deux choses que l’on croit étrangères l’une à l’autre : d’une part notre société, hantée par la pandémie, le chômage et la violence, et d’autre part le christianisme, c’est-à-dire la foi au Christ. En France, beaucoup de gens prennent la foi catholique pour une chose du passé fermée aux choses d’aujourd’hui. Or c’est essentiellement le contraire, a dit le pape à la veillée pascale, je le cite : “La foi vivante remet en route”, un chrétien dont la foi est vivante n’a pas peur des surprises que Dieu lui réserve, car “ Dieu ouvre des chemins nouveaux là où il te semble qu’il n’y en a pas ; il pousse à aller à contre-courant par rapport aux regrets et au déjà-vu ; même si tout te semble perdu, ouvre-toi avec étonnement à sa nouveauté : il te surprendra”.

Sont surpris aussi ceux qui voient les catholiques comme des passéistes, portés à nier les problèmes d’aujourd’hui et rivés à des coutumes dites traditionnelles dont certaines, comme l’arbre de Noël, ne sont ni très anciennes ni même chrétiennes d’origine : alors que le vrai sens (par exemple) de Pâques, principale fête de l’année chrétienne, ne réside pas dans une coutume mais au contraire dans une révolution : la résurrection du christ, événement surnaturel secret et foudroyant qui agit à travers les siècles, et que le pape met en relation avec notre temps : “En ces sombres mois de pandémie, dit-il, le Ressuscité “nous invite à recommencer, à ne jamais perdre l’espérance.” François appelle non seulement à une renaissance au sortir du Covid-19, mais à la construction d’un monde plus équilibré et plus juste ; pour lui, cet appel s’inscrit dans l’horizon spirituel de la fête de Pâques ; et ce lien entre le message chrétien et les attentes des gens d’aujourd’hui frappe les médias. Je trouve ça significatif. >>

Son : https://rcf.fr/la-matinale/edito-du-5-avril