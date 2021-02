Rapport scientifique : les chimpanzés de la forêt tropicale sont pollués comme des citadins

Ma chronique hebdomadaire à Radio Présence (Toulouse Midi Pyrénées) et Radio Fidélité Mayenne : "Ça a l’air d’une blague mais ça n’en est pas une. C’est le rapport d’une primatologue française. Elle nous apprend qu’au cœur de l’Ouganda, très loin de n’importe quelle usine, l’organisme des chimpanzés de la forêt tropicale est envahi de bisphénol A et de bisphénol S : deux produits utilisés dans la fabrication de plastique...

<< ...Les bisphénols sont des perturbateurs endocriniens qui agissent sur le fonctionnement hormonal. Depuis des années, les scientifiques indépendants nous alertent sur les dangers de cette pollution typiquement industrielle : elle vient des bombonnes d’eau, des boîtes de conserves, des canettes, des biberons, des DVD, des verres de lunettes, des prises et interrupteurs électriques, les colles à prise rapide, etc. Les études médicales recommandent d’éviter cette pollution aux nourrissons, aux jeunes enfants, aux femmes enceintes ou allaitantes. Nous avions pris l’habitude de croire que ce genre de nuisance était réservé aux grandes zones urbaines ; et l’on nous expliquait que le bisphénol, aussi nuisible soit-il, ne donne pas de cancer à l’être humain. Mais il en donne aux animaux.



Et voilà qu’on découvre que des animaux, justement, des chimpanzés de la forêt d'Ouganda, censés n’avoir vraiment aucun rapport avec la société de consommation, sont eux aussi pleins de bisphénol. Comment est-ce possible ?

C’est à cause des innombrables bouteilles de plastique jetées sur le bord de la route ougandaise par les voitures qui passent. L’équipe de la primatologue française a retrouvé 5000 bouteilles sur 5 kilomètres… Les chimpanzés qui sortent de la forêt mangent l’herbe autour de la route, et la mangent polluée par tout ce plastique.

Du plastique dans la forêt tropicale : c’est à rapprocher des 8 millions de tonnes de déchets déversés chaque année dans les océans. Ces déchets se fragmentent en particules de moins d’un millimètre, et sont absorbés par les animaux marins, qui en meurent. Et notamment par les poissons, que nous mangeons… C’est un engrenage dramatique.

A ceux (il en reste peu) qui continueraient à dire que le sort des animaux n’a pas d’importance et que seuls comptent les humains, rappelons que les papes successifs ont dénoncé cette spirale désastreuse issue de notre système économique. Et qu’aujourd’hui presque tout le monde a compris que notre destin est lié à celui du reste de la création. C’est le moment de nous informer, et peut-être même d’en dire deux mots aux responsables économiques et politiques ! Parce que ça ne peut pas continuer comme ça. >>