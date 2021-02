Valérie Pécresse contre le maraîchage de proximité

Ce que la région et l'Elysée veulent mettre à la place des terres agricoles... Mme Pécresse (HEC-ENA, Young leaders en 2002) poursuit les protecteurs du Triangle de Gonesse (agriculteurs et défenseurs de l’environnement) devant le juge pénal de Pontoise. La rivalité entre la présidente de la région Ile-de-France et la Macronie va-t-elle se traduire par une course à l’artificialisation des sols ? Le dossier :

Bernard Loup, président du collectif pour le Triangle de Gonesse – territoire situé à quelques kilomètres au nord de Paris – est convoqué ce mercredi au tribunal de Pontoise sur plainte en référé de la présidente de la région Ile-de-France. Motif : depuis huit jours, Bernard Loup et les défenseurs de Gonesse occupent ces terrains agricoles fertiles, dont une partie est la propriété de l’Établissement public foncier d’Ile-de-France présidée par Mme Pécresse. Le Collectif a déclaré les 280 hectares du Triangle de Gonesse “zone à défendre”. Pourquoi ? Parce que l’idée de bétonner ces terres est toujours là, malgré le rejet gouvernemental (2019) du projet Auchan qui était un monstrueux complexe de divertissement sur 80 hectares. Preuve de cette obstination bétonneuse : la construction sur le Triangle d’une gare de la ligne 17 du métro – prévue à l’origine pour le projet Auchan – reste à l’ordre du jour. Et il suffit de consulter le site Grand Paris express pour lire ceci : “ La ligne 17 renforce le développement de pôles économiques franciliens majeurs (secteur Pleyel, Parc des Expositions de Villepinte, aéroports Roissy Charles-de-Gaulle et du Bourget) et accompagne le vaste projet urbain du Triangle de Gonesse. Sa mise en service est prévue en trois temps : en 2024 entre Saint-Denis Pleyel et Le Bourget RER, voire Le Bourget Aéroport selon faisabilité technique, puis en 2027 jusqu'au Triangle de Gonesse, et enfin au plus tard en 2030 jusqu'à la gare Le Mesnil-Amelot.”

C’est donc la course au bétonnage. M. Macron ne veut pas se laisser distancer par Mme Pécresse : pour ne pas dire de quoi il retourne, le président de la République déclare pudiquement “réfléchir à un projet plus vaste que le Triangle de Gonesse” ; donc un projet non-agricole, c’est-à-dire l’urbanisation du périmètre programmée par le Grand Paris express.

Or Bernard Loup et ses amis proposent tout autre chose : “Nous voulons faire comprendre aux autorités que la meilleure des choses pour ce terrain, c’est de le garder agricole et d’y développer un projet qui a du sens.” Il s’agit du projet Carma (“Coopération pour une ambition agricole rurale et métropolitaine d’avenir”) : développer le maraîchage – créateur d’emplois – sur le Triangle de Gonesse, “pour approvisionner les cantines scolaires, les hôpitaux et les marchés locaux avec des produits frais et de saison”. Le 20 janvier, ils étaient plusieurs centaines sur le site, avec banderoles et pancartes, pour demander que le Triangle devienne “laboratoire de la transition agricole, des circuits courts et de la marche vers davantage d’autosuffisance alimentaire en Ile-de-France” : ce qui ne serait pas du luxe, l’Ile-de-France étant, sur ce plan, la région la moins autonome de l’Hexagone. Le besoin de produits de proximité sains et frais se fait sentir, expliquait à la presse une adjointe à la mairie de Montreuil (93) : “À Montreuil on a environ 8 500 repas par jour dans les cantines scolaires, et on veut améliorer au maximum ce qu'on propose aux enfants. Il y a une augmentation très forte de l'obésité infantile, qui est évidemment due à la malbouffe, et les municipalités ont leur rôle à jouer là-dedans. Le combat contre la malbouffe, c'est aussi celui pour permettre l'accès au bio, en circuit court, aux classes populaires. Pourquoi ça serait réservé aux riches ?” Et Robert Spizzichino, un des pilotes du projet Carma : “Tout le bassin de Roissy est en crise. Plutôt que de revenir vers de vieilles recettes d'urbanisation qui n'ont plus aucun sens avec la crise sanitaire, il faut diversifier, s'adapter à la nouvelle donne. On a l'occasion de faire un pôle de l'agronomie du futur, il faut se lancer.” Voilà contre quoi Mme Pécresse lance les juges.

Les projections de la ligne 17 : un futurisme déjà obsolète