Le tourisme de masse, fléau du patrimoine mondial

Après Notre-Dame de Paris à défendre contre les tour-operators et leur Quasimodo industry : Angkor mué en Disneyland chinois ! Mon éditorial de ce matin à RCF, Radios chrétiennes de France :

<< Quel est le point commun entre le site cambodgien d’Angkor et Notre-Dame de Paris ? Les deux sont la proie du tourisme de masse. À Notre-Dame, les tour-operators voudraient faire un “parcours Quasimodo” à la Disney. Le gouvernement s’y opposera certainement... Mais au Cambodge, le gouvernement local permet au groupe chinois Naga, empire des casinos et du divertissement, de parasiter Angkor en installant juste à côté une sorte de Disneyland de 75 hectares ! Naga est chinois, mais son parc d’attractions est un concept américain : un hôtel de 900 chambres, une “rivière enchantée” de 2 kilomètres avec des gondoles, une piscine à vagues de 5000 m2, un triple toboggan aquatique, un marché flottant, des espaces shopping etc… De plus, cet énorme piège à touristes multipliera les hôtels à Siem Reap, la ville proche d’Angkor. Un touriste étranger consommant 300 litres d’eau par jour, contre 7 litres seulement pour un Cambodgien, ce gaspillage épuisera les nappes phréatiques. Les défenseurs de l’environnement appellent donc à la résistance.

Et aussi les défenseurs du patrimoine mondial ! En effet la conservation des temples d’Angkor est financée et conduite par une trentaine de pays, alors que l’autorité cambodgienne est débordée par la marée du tourisme de masse et des intérêts commerciaux. Les experts internationaux s’indignent donc de l’arrivée d’un parc d’attractions en bordure d’Angkor. Ce serait, disent-ils, incompatible avec un site sacré. Ils demandent que le projet Naga soit construit beaucoup plus loin, faute de quoi Angkor perdra le label Unesco et le soutien international…

En 1997, contre la mainmise de Disney sur le roman Notre-Dame de Paris, les descendants de Victor Hugo déclaraient : “Est-il possible qu'une entreprise multinationale puisse faire des milliards de chiffre d'affaires, pour son compte privé, sur le dos d'une histoire qu'elle n'a pas créée et qui appartient, légalement et moralement, au patrimoine culturel ? ”

En 2021, les défenseurs d’Angkor peuvent dire la même chose que la famille Hugo. >>