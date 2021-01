Nos voeux, avec le pape François

Quelle meilleur voeu de bonne année que de relire le message papal du 1er janvier ? Il nous appelle à adopter « une culture du SOIN, pour remplacer la culture de l’indifférence, du rejet et de l’affrontement, souvent prévalente aujourd’hui...” Ma chronique à Radio Espérance (Auvergne Rhône-Alpes) :

<< Le soin, qu’est-ce que c’est ? C’est prendre soin. De quoi ? De toute la création de Dieu : à la fois la nature et nos semblables, les humains, tous créatures de Dieu. Car, dit le pape, « Dieu créateur est à l’origine de la vocation humaine au soin » : tout est lié, parce que toute la création est l’œuvre du Créateur et que c’est pour cela que nous devons en prendre soin. Et parce que « la vie et le ministère de Jésus incarnent le sommet de la révélation de l’amour du Père pour l’humanité ». Et parce que « les œuvres de miséricorde spirituelles et corporelles constituaient le cœur du service de la charité de l’Eglise primitive. Les chrétiens de la première génération s’efforçaient de faire de la communauté une maison accueillante, ouverte à toute situation humaine, prête à prendre en charge les plus fragiles… »

Ça paraît évident ? Oui, mais à notre époque de déboussolage il y a des évidences qui doivent être remises en lumière… Rien de plus absurde que de dire que l’Eglise aujourd’hui « s’éloignerait de Dieu pour se transformer en ONG » – comme le prétendent certains aujourd’hui : comme si le pape et l’Evangile ne disaient pas au contraire que tout est lié. Dans son message de ce 1er janvier, le pape indique les applications du « tout est lié » qui est, dit-il, « la boussole pour un cap commun » :

– à propos des ressources naturelles, par exemple, comme disait saint Ambroise, je cite, « la nature a répandu toutes les choses pour les hommes et pour un usage commun. Par conséquent, elle a produit un droit commun pour tous. Mais l’avidité en a fait un droit pour un petit nombre…». Et c’est à réformer précisément cela que nous appellent la doctrine sociale de l’Eglise et le message du pape.

– Et à propos de la solidarité de tous, dit le pape, « nos plans et nos efforts doivent toujours prendre en compte les effets sur l’ensemble de la famille humaine et les générations futures. La pandémie du Covid-19 montre combien cela est vrai et actuel : pandémie devant laquelle nous nous rendons compte que nous nous trouvons dans la même barque, tous fragiles et désorientés, mais en même temps tous importants et nécessaires, tous appelés à ramer ensemble, parce que « personne ne se sauve tout seul ».

– Et le pape souligne que l’éducation à la culture du soin est une responsabilité majeure non seulement pour la famille, l’école et les pouvoirs publics, mais plus profondément pour la religion. Et il met cette immense tâche sous la protection, dit-il, « de la Vierge Marie, Étoile de la mer et Mère de l’espérance. » Bonne année à tous. >>