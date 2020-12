Le Trafalgar de Boris Johnson

Avec un flegme excentrique, le gouvernement no-dealer de Sa Majesté menace les pêcheurs français de les faire arraisonner dans la Manche par la Royal Navy – et voici pourquoi ce folklore a quelque chose de rassurant... Mon éditorial ce matin à RCF :

https://rcf.fr/la-matinale/londres-et-l-europe

<< En une époque où tout est changeant, fluide, incertain, et où nous souffrons d’être sans repères, il y a une chose invariable, immuable, inaltérable, irrévocable et inamovible : c’est l’excentricité britannique… Le gouvernement de Sa Majesté se paie la tête de Bruxelles avec un flegme qui n’a pas varié depuis l’hymne de 1740 selon lequel Britannia, je cite, est « la première nation par l’ordre du ciel ». Hymne d’une parfaite actualité d’ailleurs, puisque son refrain est : « Britannia règne sur les flots »… et que justement le Prime Minister Boris Johnson, depuis samedi dernier, menace les chalutiers français de les faire prendre à l’abordage dans la Manche par la Royal Navy! Et ceci en réponse au gouvernement français, qui a prévenu Bruxelles qu’il ne laisserait pas conclure un accord privant les marins pêcheurs de Boulogne, Cherbourg ou Lorient du droit d’aller dans les eaux britanniques : car perdre cette ressource équivaudrait pour eux à une catastrophe… Or comment le 10 Downing street répond-il à cette légitime inquiétude ? En ressuscitant froidement une hostilité navale dont nous avions quant à nous perdu l’habitude depuis le bon vieux temps du « merde pour le roi d’Angleterre, buvons-un coup buvons-en deux », etc.

Alors avouez qu’en plein XXIe siècle, l’idée d’un Boris Johnson échevelé sabre au poing sautant à l’abordage d’un bateau français, comme Russell Crowe dans Master and commander, est une idée profondément rassurante : si elle prouve quelque chose, c’est que les identités nationales les plus folkloriques tiennent bon malgré la mondialisation… même s’il faut un britannique culot d’enfer pour exiger de s’affranchir des règles européennes tout en gardant l’accès au grand marché européen, ce qui est le fond du problème entre Londres et Bruxelles.

Comme disait de Gaulle en 1963 : « Il est possible que l'Angleterre ne soit pas encore disposée à se transformer elle-même suffisamment pour faire partie de la Communauté européenne sans restriction, et c'est bien là ce qui paraît résulter des longues, si longues, si longues conversations de Bruxelles. » Oui, de Gaulle était prophète. >>