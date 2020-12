Pierre Jova et Henrik Lindell : un livre qui va faire du bien

Ma chronique à Radio Espérance (Auvergne Rhône-Alpes) : « Un livre particulièrement tonique vient de paraître aux éditions de l’Emmanuel ! il s’intitule Comment devenir plus catholiques… en s’inspirant des évangéliques, et ses auteurs sont deux journalistes de l’hebdomadaire La Vie, Pierre Jova et Henrik Lindell :

<< ...Henrik Lindell [photo], suédois d’origine, était baptiste évangélique avant de devenir catholique. Pour quelles raisons est-il devenu catholique via la communauté de l’Emmanuel, alors que trop de nos paroisses manquaient encore de la chaleur humaine qui caractérise les communautés évangéliques ? Il l’explique avec simplicité et profondeur. Et il explique aussi, avec son confrère Pierre Jova, tout ce que les paroisses catholiques gagneraient (et gagnent déjà) à s’inspirer de ce que font les évangéliques.

Le livre comporte dix chapitres : sur le sens communautaire, les ministères, la conversion, le zèle missionnaire, la cohérence de vie, la familiarité avec la parole de Dieu, la prédication, la musique, l’ouverture à l’Esprit Saint, la conversion pastorale… Chapitres vivants et concrets, très bien informés ! Leur lecture est salubre pour ceux d’entre nous que gagnait la morosité, mauvaise conseillère qui fait parfois prêter l’oreille à de fausses rumeurs. Mais surtout, ce livre encouragera toutes les paroisses françaises (elles sont nombreuses) qui ont entrepris depuis plusieurs années de se réformer et de s’organiser autrement pour l’accueil et la mission.

C’est ce que dit Henrik Lindell dans ce livre : « Le véritable défi des catholiques français est de sortir de la logique de l’auto-préservation. Car le but de la mission chrétienne sur terre n’est pas de rester dans un entre-soi sclérosé, mais de se confronter au monde… Comment, dans notre paroisse, en fonction de ce que nous sommes, comptons-nous réaliser l’objectif de l’Eglise qui est de faire des disciples ? Quelles pistes voulons-nous poursuivre ? Que voulons-nous faire concrètement ensemble ? »

Et Pierre Jova [photo] : « C’est le grand défi des chrétiens d’aujourd’hui. La soif de Dieu est toujours là mais elle ne sait plus se dire. Il faut tout reprendre. »

Or les évangéliques se voient en pionniers, mais les catholiques commencent seulement à acquérir, dit Jova, « une culture de minorité qui n’a rien à perdre et qui ne cherche pas seulement à se faire entendre, mais à se faire comprendre ». D’où le bon exemple de la simplicité communautaire des évangéliques, de leur ferveur découlant de la conversion. Comme le dit encore Pierre Jova : « Moins de codes, moins de slogans, et plus de visages rayonnants de la joie du Christ ! »

Enquête de terrain, proposition missionnaire concrète, témoignage-choc, ce livre est à lire et à faire lire tout de suite, dans toutes les paroisses catholiques françaises ! Je vous redonne le titre : Comment devenir plus catholiques… en s’inspirant des évangéliques, par Pierre Jova et Henrik Lindell. La préface est d’Anne-France de Boissière, directrice de la Transformation missionnaire à Alpha France. >>