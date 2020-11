Affaire de "la messe" : le piège de l'émotion

Les petites manifestations devant des églises, le week-end dernier, ont donné lieu à des déclarations parfois regrettables quant à la théologie... et à l'effet sur la très grande majorité non-chrétienne des auditeurs français. Des laÎcs catholiques ne peuvent-ils peser leurs mots, au lieu de proférer des erreurs ou des affirmations injustes ? Ma chronique de ce matin à Radio Présence (Toulouse Midi-Pyrénées) et Radio Fidélité Mayenne :



<< La suspension des messes du dimanche au moins jusqu’au 1er décembre est un dur sacrifice pour les catholiques croyants : comme dit la déclaration de la CEF il va falloir "tenir dans cette attente et cette privation". L’attente est "forte", comme les évêques l’ont rappelé au ministre de l’Intérieur.

Cette attente est une épreuve pour tous les catholiques croyants. Certains d’entre eux sont venus le dire avec des pancartes devant des églises, dans plusieurs villes de France. C’est leur droit.

C’est aussi un sujet pour les grands médias audiovisuels, regardés et écoutés par des dizaines de millions de gens. Ils sont venus interviewer des catholiques participant à ces petites manifestations.

D’où un certain malaise, il faut bien le dire, en écoutant deux reportages le week-end dernier.

Dans l’un des deux, une dame interviewée a déclaré, d’un ton tranchant : “Comme dit ma fille de trois ans, la messe à la télé c’est nul !”

Une phrase pareille condamne, en bloc la messe télévisée de France 2, ressource dominicale de milliers de personnes âgées ou malades depuis toujours, et aujourd’hui ressource de tous avec les messes télévisées paroissiales. Et cette condamnation est d’une injustice totale envers ceux qui réalisent ces émissions.

Mais la jeune femme ne s’en rend visiblement pas compte. Elle omet d’y penser : et cet oubli des autres choque beaucoup de commentateurs agnostiques, qui font remarquer, eux non-croyants, que l’esprit fraternel devrait être la valeur chrétienne numéro 1…

Peu après, autre reportage, autre interview, cette fois d’un monsieur. Il déclare : “Sans aller à la messe du dimanche il n’y a pas de vie spirituelle !”

Ah bon ? Donc pas de vie spirituelle pour un grand malade, un prisonnier, un catholique isolé, un navigateur ? Et pour tous les autres catholiques, faut-il compter pour rien ce qui se passe dans le silence du cœur : la prière personnelle, le recueillement, la méditation, l’étude des auteurs spirituels ?

Le monsieur interviewé n’y a pas pensé, lui non plus. Et il a dit quelque chose qui oublie des pans entiers de la vie spirituelle chrétienne. Même si l’eucharistie en est évidemment le sommet.

Si je dis ça ce n’est pas pour jouer les prédicateurs. C’est simplement parce que quarante ans de journalisme m’ont au moins appris une chose : quand on prend un micro en tant que membre d’une communauté, le média fait de vous pour une minute le représentant de toute cette communauté. Et là il faut peser ses mots.

Mais notre époque croit que parler consiste à faire jaillir ses émotions ; et le bruit des émotions ne fait pas toujours du bien. C’est là le problème. >>