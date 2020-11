Le prochain d'abord !

Sur l'agitation – spirituellement et socialement étrange – fomentée en France ces jours-ci à propos de la suspension provisoire des messes, ma chronique de ce matin à Radio Présence (antenne catholique Toulouse Midi-Pyrénées) :

<< Sur les réseaux sociaux, ces jours-ci, beaucoup de controverses entre catholiques, à propos du reconfinement qui entraîne à nouveau une suspension de la participation aux messes du dimanche.

Les évêques français sont pourtant clairs sur cette question : dans leur déclaration toute récente, ils rappellent que les messes du dimanche se déroulaient dans le respect des normes sanitaires et regrettent donc leur nouvelle suspension ; c ependant, soulignent-ils, les paroisses suivront la consigne officielle parce qu’obéir aux lois légitimes de l’Etat est la norme de l’Eglise catholique depuis les premiers siècles.

Les fidèles souffrent de l’absence provisoire de l’eucharistie dominicale. Mais, soulignent encore les évêques, cette absence crée un manque qui renforce le désir de rencontre avec le Christ, et c’est un moyen pour chacun d’approfondir se vie spirituelle.

D’où l’aspect un peu étonnant des controverses qui retentissent en ce moment sur Facebook, sous la forme de nombreuses réactions.

Et ces réactions sont, comme en chimie, des réactions en chaîne :

– certains partent du principe que les mesures sanitaires sont inutiles, parce qu’on met en doute la dangerosité de l’épidémie, comme Donald Trump l’avait fait au printemps dernier,

– on en déduit qu’imposer les mesures sanitaires est une offense aux libertés,

– que la suspension des messes du dimanche est un coup monté spécifiquement contre les catholiques,

– et que ceux-ci ne doivent pas suivre la consigne officielle même si les évêques acceptent de la suivre.

On voit où mène cette controverse si elle se traduisait dans les actes : elle ne mènerait qu’à des troubles, peu favorables d’ailleurs à la vie spirituelle des catholiques.

D’autant que la chaîne d’arguments que l’on trouve sur Facebook et dans certaines émissions manque de bien-fondé dans tous les domaines : primo, il n’existe aucun complot anticatholique ; secundo, les mesures sanitaires sont le seul moyen de contenir l’épidémie tant qu’il n’y aura pas de vaccin ; et tertio, pardon de le dire et j’espère que je ne vais choquer personne, mais douter aujourd’hui de la réalité mortifère de l’épidémie c’est tourner le dos à des réalités qui ne sont que trop constatables.

Je termine en rappelant que les mesures sanitaires actuelles paraissent trop faibles aux médecins des hôpitaux et à tous les soignants : leur angoisse est de voir les malades du Covid déferler en si grand nombre qu’on ne puisse plus s’occuper aussi des AVC, des cancéreux, des diabétiques, des cardiaques etc. Avoir d’abord le souci du prochain : c’est le mot d’ordre que le pape François donnait aux catholiques au printemps dernier. Il est toujours valable ! >>