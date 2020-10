Audience générale du pape François : "Régénérer la société et ne pas revenir à la soi-disant normalité”

"...car cette normalité était malade d'injustices, d'inégalités et de dégradation environnementale..." Avant de signer (3 octobre à Assise) son encyclique Tous frères, le pape – lors de son audience générale du 30 septembre – exhorte à l'espérance transformatrice face "non seulement au coronavirus, mais aux grands virus humains et socio-économiques" :



Vatican News

<< Guérir le monde, cycle de catéchèses du pape sur l’attitude que les chrétiens doivent adopter dans un monde (post-)pandémique, s’est achevé avec l’audience générale de ce mercredi 30 septembre :



« C’est seulement en étant «intérieurement mobilisés», que nous pourrons «régénérer la société et ne pas revenir à la soi-disant “normalité”, car cette normalité était malade d'injustices, d'inégalités et de dégradation environnementale».



Au contraire, «la normalité à laquelle nous sommes appelés est celle du Royaume de Dieu, où ‘’les aveugles voient et les boiteux marchent, les lépreux sont guéris et les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres’’ (Mt 11, 5)». La «normalité du Royaume de Dieu» implique une organisation sociale basée sur «la contribution, le partage et la distribution, non sur la possession, l'exclusion et l'accumulation (cf. Mt 14, 13-21

Or, cette pandémie, estime le Successeur de Pierre, a mis à nu «la grande inégalité qui règne dans le monde: l'inégalité des opportunités, des biens, de l'accès à la santé, à la technologie, et ainsi de suite». «Un petit virus continue à causer des blessures profondes et démasque nos vulnérabilités physiques, sociales et spirituelles».

Ces injustices sont «l'œuvre de l'homme», elles proviennent «d'un modèle de croissance détaché des valeurs plus profondes», analyse le Souverain pontife argentin, préconisant un remède «non seulement pour le coronavirus, mais également pour les grands virus humains et socio-économiques».

"Mondialiser l’espérance"

«Nous devons nous mettre à travailler urgemment pour générer de bonnes politiques, définir des systèmes d'organisation sociale où soient récompensés la participation, le soin et la générosité, plutôt que l'indifférence, l'exploitation et les intérêts particuliers», a plaidé le Pape, détaillant sa vision d’une société solidaire, équitable et saine.

«Une société participative – où les “derniers” sont tenus en considération comme les “premiers” – renforce la communion. Une société où l'on respecte la diversité est beaucoup plus résistante à tout type de virus». L’évêque de Rome a enfin conclu en demandant une grâce à Dieu: celle de «viraliser l’amour et de mondialiser l'espérance à la lumière de la foi ». >>