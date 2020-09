L'écologie et la climatologie ne sont pas "des opinions" !

Combien de temps encore entendra-t-on des obstinés affirmer (contre l’évidence scientifique avérée) que le réchauffement climatique n’existe pas ? Ou que s’il existait, nous n’y serions pour rien ? Ma chronique à Radio Présence (Toulouse Midi-Pyrénées) :



Bonjour à tous. Combien de temps encore entendra-t-on ces voix nous affirmer, contre l’évidence scientifique, que le réchauffement climatique n’existe pas ? Ou que s’il existait, nous n’y serions pour rien ? Et que l’Eglise catholique a bien tort de croire au réchauffement et d’en parler dans une encyclique ?

Ecoutons les astrophysiciens : la terre est ronde, elle tourne autour du soleil. Ecoutons les climatologues : non seulement le réchauffement climatique existe, mais il s’est accru dans des proportions et à une vitesse sans précédent depuis l’extension au monde entier d’un certain modèle économique : le nôtre, imité par la Chine et l’Inde pour donner les résultats que les scientifiques mesurent en ce moment.

Un colloque justement se tient ce 30 septembre à Paris, à la Sorbonne. Il réunit des scientifiques et experts du climat, des acteurs socio-économiques, des élus et responsables institutionnels, des représentants du milieu académique, des étudiants, des think-tank, des ONG et des journalistes. Ce colloque est constructif. Il est là pour aider à ouvrir des pistes. Car les dégâts réchauffement ne sont pas tous définitifs. Si l’on veut, si les gouvernements le veulent, si les citoyens le veulent, le changement menaçant peut être atténué… à condition que nous mesurions tous l’urgence de changer, quant à nous, une partie de notre mode de vie.

Laissons M. Trump proclamer que « le monde de vie américain n’est pas négociable ». Nous ne sacralisons peut-être pas autant que les Américains la consommation de biens matériels. Et heureusement : parce qu’il va falloir vivre autrement si l’on veut, comme dit le colloque de la Sorbonne, «anticiper ce que sera le monde futur et aider à le construire ». Pour atténuer le changement climatique, il va falloir participer à un effort international.

Pour adapter notre mode de vie à cette urgence climatique qui devient une urgence de civilisation, il va falloir une autre vision (à long terme) de nos infrastructures, une capacité de solidarité face à des situations très différentes d’une région à l’autre, et savoir l’articuler des enjeux du changement climatique avec ceux de la biodiversité ou de nos sociétés. Comme dit le pape François, tout est lié.

Alors disons à l’honorable philosophe Luc Ferry que, non, l’adaptation et la souplesse ne seront pas un « catastrophisme ». Disons à l’honorable géographe Jean-Robert Pitte que, non, le pape n’est pas un rigolo quand il nous avertit (comme avant lui Jean-Paul II) que nous devons nous prendre en main si nous voulons éviter (comme disait Benoît XVI) des dégâts irréversibles. L’écologie est une manière scientifique d’aborder le futur. >>