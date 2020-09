Sorbonne 19/09 : colloque sur le changement climatique

Le changement climatique est un processus fortement engagé. L'anticiper pour s'adapter est le thème du colloque international du Forum international de la Météo et du Climat qui se tient le 30 septembre à la Sorbonne à Paris :

<< Ce colloque réunit des scientifiques et experts du climat, des acteurs socio-économiques, des élus et responsables institutionnels, des représentants du milieu académique, des étudiants, des think-tank, des ONG et des journalistes. Virginie Schwarz, PDG de Météo-France, est le grand témoin de l’édition et interviendra sur le thème De la connaissance à l’aide à la décision. Il est possible de suivre le colloque en ligne en temps réel en s'inscrivant au live stream.

Atténuation et adaptation

Le changement climatique est désormais un processus fortement engagé, dont certaines conséquences sont clairement visibles et dont certaines autres le deviendront inévitablement à l’échelle des prochaines années ou décennies, en réponse aux émissions de gaz à effet de serre qui continuent de croître.

Face à ces évolutions partiellement inévitables, un lien fort est nécessaire entre les approches d’atténuation et d’adaptation au changement climatique. Elles deviennent toutes deux indispensables pour anticiper ce que sera le monde futur et pour aider à le construire.

Pour l’atténuation, car il s’agit de la participation à un effort de solidarité international urgent. Pour l’adaptation, parce qu’elle renvoie à une vulnérabilité irrémédiable et croissante de nos territoires. Leur protection implique en particulier une vision à long terme de nos infrastructures, une capacité de solidarité face à des situations très différentes d’une région à l’autre, ou encore l’articulation des enjeux du changement climatique avec ceux de la biodiversité ou de nos sociétés.

L’adaptation n’est donc pas une politique passive, c’est au contraire une manière engagée d’aborder le futur.

Science et exemples précis



Ce colloque sera l’occasion de débattre ce que doit être l’apport de la science à ces problématiques nouvelles et de les illustrer par des exemples précis.

300 participants sont attendus pour débattre autour de trois sessions abordant le thème de la place de l'eau, de l'urbanisme et des territoires vulnérables face au changement climatique.

Programme

Colloque animé par Carine ROCCHESANI Journaliste

09:15 – Ouverture : Jean CHAMBAZ, président de Sorbonne Université ; Jean JOUZEL, président de Météo et Climat

09:30 – Introduction : Hervé LE TREUT, professeur à Sorbonne-Université et à l’Ecole Polytechnique, président du comité scientifique.

10:00 – Grand témoin : Virginie SCHWARZ, PDG de Météo-France, sur le thème De la connaissance à l’aide à la décision.

Session 1 – La place de l’eau dans les stratégies d’adaptation au changement climatique

10:30 – Keynote 1

Belynda PETRIE, PDG et co-fondateur de OneWorld Sustainable Investments

11:00 – Table-ronde 1

Animée par Valéry LARAMÉE DE TANNENBERG, rédacteur en chef du Journal de l’environnement

Intervenants : Stéphanie BIDAULT, directrice du Centre européen de prévention du risque d’inondation (CEPRI), Sarah FEUILLETTE, responsable du service Prévision évaluation et prospective à l’Agence de l’eau Seine-Normandie, Christian HUYGHE, directeur scientifique Agriculture à l’INRAE, Sylvie PAREY, ingénieur-chercheur-senior à la R&D d’EDF, Denis SALLES, directeur de recherche en sociologie à l’INRAE.

12:00 – Déjeuner

13:30 – Grand témoin – Bettina LAVILLE, présidente du Comité 21

Session 2 – Repenser l’urbanisme face aux transitions climatiques actuelles et futures

14:00 – Keynote 2

Luc ABBADIE, professeur d’écologie à Sorbonne-Université. Directeur de l’Institut de la transition environnementale de Sorbonne-Université

14:30 – Table-ronde 2

Animée par Aline ROBERT, co-fondatrice de Climatico

Intervenants : Célia BLAUEL, adjointe à la maire de Paris en charge de la prospective Paris 2030 et de la résilience, Sabine DESNAULT, directrice exécutive R&D Innovation et RSE chez Gecina, Valéry MASSON, chercheur au Centre national de recherches météorologiques, Météo-France & CNRS, Johan RANSQUIN, directeur Adaptation, aménagement, et trajectoires bas carbone, directeur du site de Sophia-Antipolis de l’ADEME, Gilles VERMOT DESROCHES, directeur du développement durable Schneider Electric, membre du C3D.

Session 3 – Anticiper et gérer le changement climatique dans les territoires les plus vulnérables

15:30 – Keynote 3

Dr. Cynthia ROSENZWEIG, chef du groupe sur les impacts climatiques au NASA Goddard Institute for Space Studies

16:00 – Table-ronde 3

Animée par Anne-Cécile BRAS, journaliste & productrice à RFI

Intervenants : Alain BRONDEAU, délégué Outre-mer au Conservatoire du littoral, Christophe BUFFET, responsable Facilité Adapt’Action à l’AFD, Renaud LAGRAVE, vice-président de la région Nouvelle Aquitaine, chargé des Infrastructures, des transports de la mobilité, président du GIP Littoral, Alexandre MAGNAN, chercheur senior,Vulnérabilité et adaptation au changement climatique à l’IDDRI.

17:00 – Conclusions. >>



