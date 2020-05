Ecologie intégrale : l'exemple des Toulousains [2]

Un exemple à imiter partout ! Ma chronique à Radio Présence (Toulouse Midi-Pyrénées) et Radio Fidélité Mayenne :

http://www.radiopresence.com/IMG/mp3/20052020_chroeco_air...

<< De l’Ile-de-France où je vis et travaille, je tiens à remercier et féliciter Toulouse pour la “semaine Laudato Si” organisée du 16 au 24 mai par le diocèse. Cette initiative est exemplaire.

Il est urgent que tous les catholiques français sachent et appliquent ce que dit cette encyclique. Elle parle de la responsabilité humaine, envers le reste de la création et envers l’humanité elle-même. Responsabilité qui passe par un changement du système économique global, qui n’est pas innocent des fléaux actuels.

Pourquoi est-ce urgent ? D’abord, parce que ces fléaux (par exemple la pandémie) posent le problème environnemental de façon aiguë.

Ensuite, parce que cette pandémie risque de donner à certains intérêts économiques l’occasion, au lieu de se réformer dans le bon sens, de tenter au contraire d’abolir les quelques mesures écologiques déjà prises par les lois et règlements français.

Aussi faibles soient-elles, en effet, ces mesures sont ressenties (par certains) comme déjà trop exigeantes.

– Exemple : les décrets concernant les dangereux pesticides et tentant de les éloigner un peu des habitations… Voilà qu’on demande, au nom de la relance économique, la suppression de ces décrets !

– Autre exemple : la partie française de l’Amazonie, en Guyane... Tout le monde sait que l’Amazonie est le poumon de la planète et doit être préservée à tout prix. Pour cette raison, le gouvernement semblait décidé à repousser un effrayant projet de mine d’or géante à ciel ouvert qui éventrerait la forêt et polluerait tout. Mais voilà que ce projet (d’un consortium russe et canadien) est relancé, avec l’approbation du préfet de Guyane. Que fait donc le gouvernement ?

– Encore un exemple : depuis un mois, des groupes d’intérêts font pression sur Paris et Bruxelles pour faire abolir les règlements sur les gaz à effet de serre et sur la gestion durable des ressources. Leur argument : il faudrait supprimer “tous les freins à la croissance”, etc…

Ce n’est pas dans une perspective polémique que je cite ces exemples. C’est juste pour rappeler ce que le pape dit dans Laudato Si : partout dans le monde, là où les décideurs sont réticents à agir dans le bon sens, c’est aux populations d’exercer sur eux ce que le pape appelle “une saine pression”. Au nom du bien commun.

C’est donc l’heure de la conversion écologique, comme disait Jean-Paul II. Et comme dit le site du diocèse de Toulouse : “La conversion écologique, si ce n’est pas maintenant, on va la faire quand ?” >>