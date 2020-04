Confinement etc : la parole évangélique du pape

Le mardi 28 avril, au début de sa messe matinale à Sainte-Marthe :

« En cette période où il commence à y avoir des dispositions pour sortir du confinement, prions le Seigneur de donner à son peuple, à nous tous, la grâce de la prudence et de l’obéissance à ce mesures, pour que la pandémie ne revienne pas. » Et à l’audience générale du 29/04, ce rappel désavouant implicitement les groupes politiques (Italie, France, USA) qui cherchent à persuader les catholiques de ces pays qu’ils sont méprisés donc persécutés : « Le mépris des hommes n’est pas toujours synonyme de persécution. Il y a un mépris [envers nous] qui est de notre faute, quand nous perdons la saveur du Christ et de l’Évangile ».