Du danger d'appeler le feu du ciel sur les "ennemis"

Les catho-trumpistes américains veulent voir dans le coronavirus un châtiment de "l'idolâtrie" (?) du pape. Mais ce genre d'idées est dangereux à manier... L'agitateur Taylor Marshall et son ami Tschugguel vient d'en faire l'expérience :

Aux Etats-Unis, l’irresponsable de la Maison Blanche se pose en commander-in-chief de l’état d’urgence – après avoir affirmé successivement que l’épidémie cesserait d’elle-même, puis que les chiffres de contagion ne cessaient de s’améliorer. Sa chaîne de désinformation Fox News esquive les réalités médicales en politisant grossièrement le problème. Quant à l’aile “catholique” (anti-François) de la droite trumpienne [*], elle donne toute sa mesure : la Latin Mass Society proclame que le virus a été répandu par la communion dans la main ; l’ex-nonce félon Vigano soutient que fermer des églises n’est pas un geste prophylactique mais un péché progressiste…

Dans ce registre “intégristes en folie”, le record US est battu par un nommé Taylor Marshall. D’après cet agitateur médiatique proche de Vigano (et du cinglé Athanasius Schneider selon lequel le virus sauvera l’Eglise en tuant François), l’épidémie est un châtiment divin provoqué par “Bergoglio” qui aurait “introduit l’idolâtrie sous la forme de la Pachamama lors du synode sur l’Amazonie”.

Pas de chance pour Marshall : le virus vient de lui infliger un démenti en frappant… l’un de ses amis, et justement le chef de file de la croisade intégriste anti-Amazoniens : le jeune baron Alexander von Tschugguel zu Tramin. Celui-là même qui avait offensé les Amazoniens à Rome (au mois de novembre 2019) en cambriolant leur exposition d’objets traditionnels dans l’église Santa Maria in Traspontina, pour y voler des “idoles” et les jeter dans le Tibre [**] !

Comme beaucoup de gens de son bord, M. Marshall se presse un peu trop d’appeler le feu du ciel sur ses ennemis... Sur cette hérésie de la “punition divine”, voir ici la note du 13/03.