Officiel : Benoît XVI n'est PAS le "co-auteur" du livre...

Mgr Gänswein (photo) rétablit les faits dans un communiqué officiel Le pape émérite demande que son nom soit retiré du livre du cardinal Sarah. Fayard va-t-il devoir pilonner le tirage ? / Qui a monté cet abus (la double signature) : l'enquête commence / Le Figaro en porte-à-faux se débat contre l'évidence...



Vatican News :

<< Mgr Georg Gänswein, préfet de la Maison pontificale et secrétaire particulier du pape émérite, a remis aux agences KNA et Ansa une déclaration concernant le livre sur le célibat sacerdotal qui sort demain en France avec les signatures de Benoît XVI et du cardinal Robert Sarah : «Je peux confirmer que ce matin, sur l’indication du pape émérite, j’ai demandé au cardinal Robert Sarah de contacter les éditeurs du livre en les priant de retirer le nom de Benoît XVI comme co-auteur du livre, et de retirer aussi sa signature de l'introduction et des conclusions. Le pape émérite savait en effet que le cardinal était en train de préparer un livre, et il lui avait envoyé un bref texte sur le sacerdoce en l’autorisant à en faire l’usage qu’il voulait. Mais il n’avait approuvé aucun projet pour un livre à double signature, ni n’avait vu et autorisé la couverture. Il s'agit d'un malentendu, sans mettre en doute la bonne foi du cardinal Sarah», a précisé le préfet de la Maison pontificale. >>