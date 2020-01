Évangéliques et politique américaine : une contagion ?

Campagne évangélique pour le soutien inconditionnel à Donald Trump (2018) “Fondamentalisme évangélique et intégrisme catholique, un œcuménisme surprenant” : publié dès 2017, un article de la revue jésuite Civiltà Cattolica donnait le contexte de l’idylle entre Trump le cynique et ces milieux religieux. L'article dénonçait l’influence hallucinogène des ultras protestants sur les ultras catholiques :

A. Spadaro s.j.- M. Figueroa, La Civiltà Cattolica (été 2017), extraits :

<< Religion, manichéisme politique et "Apocalypse"

Le terme « fondamentalisme évangélique », que nous pouvons aujourd’hui assimiler à celui de droite évangélique ou de théoconservatisme, trouve ses origines dans les années 1910-1915. À cette époque, un millionnaire du sud de la Californie, Lyman Stewart, publia douze volumes intitulés Fundamentals. Il cherchait à répondre à la « menace » représentée par les idées modernistes de l’époque, en résumant la pensée d'auteurs dont il appréciait la doctrine. De cette manière, il illustrait la foi évangélique sous ses aspects moraux, sociaux, collectifs et individuels. Il fut apprécié par différents dirigeants politiques et notamment […] Ronald Reagan et George W. Bush.

La pensée des groupes religieux inspirés par des auteurs comme Lyman Stewart considère les États-Unis comme la nation bénie par Dieu, et n’hésite pas à fonder la croissance économique du pays sur l’adhésion littérale à la Bible. Cette pensée s’est en outre nourrie de la stigmatisation d’ennemis diabolisés de l’American way of life. Dans ce rôle se sont relayés au fil du temps : l'esprit moderniste, les droits des Noirs, le communisme, les mouvements hippies, les mouvements féministes, et ainsi de suite jusqu’à arriver, aujourd’hui, aux migrants et aux musulmans. Pour soutenir le niveau du conflit, cette exégèse biblique s'est de plus en plus orientée vers des lectures décontextualisées des textes vétéro-testamentaires sur la conquête et sur la défense de la « terre promise », plutôt que d’être guidée par le regard incisif et empli d’amour du Jésus des Évangiles...

Ce qui pousse au conflit n’est pas banni par cette pensée. Elle ne tient pas compte du lien entre capital, profit et ventes d’armes : dans sa vision manichéenne, les armes peuvent revêtir une justification théologique, et il ne manque pas aujourd’hui aussi de pasteurs pour chercher à cela un fondement biblique, en utilisant des passages de l’Écriture sainte comme prétextes hors contexte.

Un autre aspect intéressant des choses est la relation que ce milieu religieux (composé principalement de Blancs d’origine populaire issus du Sud profond de l’Amérique) entretient avec le créé. Il existe comme une sorte d’anesthésie vis-à-vis des désastres écologiques et des problèmes engendrés par les changements climatiques. Le « dominationisme » qu’ils professent – et qui considère les écologistes comme opposés à la foi chrétienne – plonge ses racines dans une interprétation littérale des récits de la création du livre de la Genèse : placer l’homme dans une position de « domination » sur le créé, tandis que ce dernier demeure soumis à son arbitraire, dans une « sujétion » biblique. […]

Il s’agit [aussi] de combattre les menaces qui pèsent sur les valeurs chrétiennes américaines et d'attendre la « justice imminente » d’un Armageddon : un règlement de compte final entre le Bien et le Mal, entre Dieu et Satan. Dans cette optique, tout processus (de paix, de dialogue, etc) s’évanouit devant l’urgence de la fin, de la bataille finale contre l’ennemi. Et la communauté de la foi (faith) devient communauté de la bataille (fight). Une telle lecture unidirectionnelle de textes bibliques peut conduire à anesthésier les consciences [envers] les situations les plus atroces et les plus dramatiques vécues dans le monde, ou contribuer activement à celles-ci...

R.J. Rushdoony (1916-2001) est le père du « reconstructionnisme chrétien » qui a exercé une influence importante sur la vision théopolitique du fondamentalisme. Cette doctrine alimente des organisations et des réseaux politiques comme le Council for National Policy… [1] La doctrine de Rushdoony soutient la nécessité théocratique de soumettre l’État à la Bible, dans une logique identique à celle qui inspire le fondamentalisme islamique. Au fond, la narration de terreur qui alimente l’imaginaire des djihadistes et celui des néo-croisés s’abreuve à des sources qui ne sont pas très éloignées l’une de l’autre... La théopolitique dont l’État islamique fait la propagande se fonde sur le même culte d’une apocalypse à précipiter dès que possible. […]

Théologie de la prospérité



Un autre phénomène marquant, à côté du manichéisme politique, est le passage du piétisme puritain originel [...] à la « théologie de la prospérité », promue par des pasteurs millionnaires et médiatiques et par des organisations missionnaires qui exercent une importante influence religieuse, sociale et politique. lls annoncent un « évangile de la prospérité » selon lequel Dieu désire que les croyants soient riches et en bonne santé […] Le pasteur Norman Vincent Peale (1898-1993) […] a inspiré des présidents comme Richard Nixon, Ronald Reagan et Donald Trump. Il a célébré le premier mariage de l’actuel président des États-Unis et les funérailles de ses parents. C'était un prédicateur à succès : il a vendu des millions d’exemplaires de son livre La puissance de la pensée positive (1952), ouvrage rempli de phrases comme : […] « Si vous répétez ‘Dieu est avec moi, qui peut être contre moi ?’, rien ne vous arrêtera », « Imprimez dans votre esprit l’image de votre succès, et le succès arrivera », etc. De nombreux téléprédicateurs de la prospérité mélangent marketing, direction stratégique et prédication, se focalisant plus sur le succès personnel que sur le salut ou sur la vie éternelle. […]

Un "oecuménisme de la haine"



S’appuyant sur les valeurs du fondamentalisme, une étrange et surprenante forme d’œcuménisme est en train de se développer entre fondamentalistes évangéliques et catholiques intégristes, rapprochés par la même volonté de voir s’exercer une influence religieuse directe dans le domaine politique. Certaines personnes se déclarant catholiques s’expriment d’une manière inconnue de leur tradition et beaucoup plus proche des tonalités évangéliques. En termes d’influence de masse électorale, ces électeurs sont qualifiés de value voters. […] La perspective la plus dangereuse de cet étrange œcuménisme est sa vision xénophobe et islamophobe, qui réclame des murs et des déportations purificatrices. […] L’énorme différence entre ces concepts et l’œcuménisme encouragé par le pape est évidente : organisé autour de différents référents chrétiens et membres d’autres confessions religieuses, cet oecuménisme se situe dans la perspective de l’inclusion, de la paix, de la rencontre et des ponts.

Ce phénomène d’œcuménismes opposés, avec des perceptions antagonistes de la foi, et des visions du monde où les religions jouent des rôles inconciliables, est peut-être l’aspect le plus méconnu et en même temps le plus dramatique de la diffusion du fondamentalisme intégriste. […]

La tentation de la "guerre spirituelle"

[…] Confondre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel revient à asservir l’un à l’autre. Une caractéristique claire de la géopolitique du pape François consiste à ne pas offrir d’appuis théologiques au pouvoir pour s’imposer ou trouver un ennemi, interne ou externe, à combattre. Il faut fuir la tentation, transversale et "œcuménique", de projeter la divinité sur le pouvoir politique qui s’en revêtira à ses propres fins. Le pape François vide de l’intérieur la machine narrative des millénarismes sectaires, qui prépare au « choc final [2] ». La mise en avant de la miséricorde comme attribut fondamental de Dieu exprime cette exigence radicalement chrétienne.

[…] La spiritualité ne peut se lier à des gouvernements ou à des pactes militaires, car elle est au service de tous les hommes. Les religions ne peuvent pas considérer certaines personnes comme des ennemis jurés ni d’autres comme des amis éternels. La religion ne doit pas devenir la garantie des classes dominantes… Mais c’est précisément cette dynamique (à saveur théologique illégitime) qui tente d’imposer sa propre loi et sa propre logique au domaine politique.

Ainsi les rédacteurs de Church Militant, plate-forme digitale américaine à succès, ouvertement orientée en faveur d’un ultra-conservatisme politique et utilisant les symboles chrétiens pour s’imposer ; [...] cette instrumentalisation est présentée comme « l’authentique christianisme ». […] Les élections américaines, dans cette optique, sont interprétées comme une « guerre spirituelle [3] ». […] Church Militant se demanda si la victoire de Donald Trump pouvait être attribuée à la prière des Américains : la réponse suggérée fut positive. La consigne indirecte adressée au président Trump, nouveau Constantin, était claire : il devait agir en conséquence ! Ce message très direct cherchait à conditionner la présidence en lui conférant les traits d’une élection « divine »…

Aujourd’hui plus que jamais, il est nécessaire de dépouiller le pouvoir de cet accoutrement confessionnel : le schéma théopolitique fondamentaliste veut instaurer le règne d’une divinité ici et maintenant, et cette divinité est évidemment la projection idéale du pouvoir établi. […] Au contraire, le véritable schéma théopolitique chrétien est eschatologique, c’est-à-dire qu’il regarde vers l’avenir et qu’il cherche à orienter l’histoire présente vers le Royaume de Dieu, royaume de justice et de paix. [...]

[…] Ainsi, les racines chrétiennes des peuples ne doivent jamais être comprises de manière ethniciste. Les notions de « racines » et d’« identité » n’ont pas le même contenu pour le catholique et pour l’identitaire néo-païen. L’ethnicisme triomphaliste, arrogant et vindicatif, est même le contraire du christianisme. Le pape, le 9 mai, dans une interview accordée au quotidien français La Croix, a dit : « L’Europe, oui, a des racines chrétiennes. Le christianisme a pour devoir de les arroser : mais dans un esprit de service comme pour le lavement des pieds. Le devoir du christianisme pour l’Europe, c’est le service. » […]

Contre la peur

Sur quel sentiment la tentation persuasive d’une alliance illégitime entre politique et fondamentalisme religieux s’appuie-t-elle ? Sur la peur de la fracture de l’ordre établi et sur la crainte du chaos. Elle fonctionne même grâce au chaos perçu. Hausser le ton de la conflictualité, exagérer le désordre, agiter les âmes du peuple avec la projection de scénarios inquiétants, au-delà de tout réalisme, devient la stratégie politique pour le succès. La religion deviendrait alors garante de l’ordre, et une face politique en incarnerait les exigences. […]

Il convient donc de lutter contre la manipulation de cette anxiété et de cette insécurité. C’est pour cela que, de manière courageuse, le pape n’accorde aucune légitimation théologico-politique aux terroristes, en évitant toute réduction de l’islam au terrorisme islamiste. Et il ne l’accorde pas non plus à ceux qui veulent une guerre sainte ou construisent des barrières : pour le chrétien, le seul fil barbelé est celui de la couronne d’épines que le Christ porte sur la tête. >>

[1] cf. la vision apocalyptique que William Strauss et Neil Howe ont théorisé dans leur ouvrage The Fourth Turning : What Cycles of History Tell Us About America’s Next Rendezvous with Destiny. Cf. également N. Howe, « Where did Steve Bannon get his worldview? From my book », in The Washington Post, 24 février 2017.

[2] A. Aresu, « Pope Francis against the Apocalypse », in Macrogeo (www. macrogeo.global/analysis/pope-francis-against-the-apocalypse), 9 juin 2017.

[3] « Donald “Constantine” Trump ? Could Heaven be intervening directly in the election ? », in Church Militant (www.churchmilitant.com/video/ episode/vortex-donald-constantine-trump).