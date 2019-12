Joyeux Noël ! “C’est notre naissance, avec Lui, en Dieu"

“Noël n’est pas un événement intérieur à l’histoire, mais l’irruption de l’éternité dans le temps. De même, Pâques sera le jaillissement du Ressuscité de l’histoire dans l’éternité” :

<< En Dieu il y a un éternel aujourd’hui, et cet éternel devient présent dans le temporel. Cela ne signifie pas seulement que tout le passé, le vétéro-testamentaire, était depuis toujours l’aube de cet aujourd’hui : mais, bien davantage, que l’aujourd’hui de l’irruption de l’événement éternel en Dieu ne pourra jamais devenir un passé temporel ! Non seulement, à toute fête de Noël, le ‘maintenant’ de la venue de Dieu dans le monde redevient actuel, mais il ne peut, à aucun instant de la simple vie quotidienne, n’être pas le présent ! Les fêtes nous rappellent seulement, à nous, humains oublieux, que l’avènement de Dieu dans l’histoire se réalise toujours maintenant. Le Seigneur est sans cesse en train de venir ; il ne s’éloigne que pour pouvoir venir de nouveau. C’est précisément ce qu’il faut considérer pour sa venue eucharistique…

Ce Premier de tous est venu aujourd’hui dans le monde, son monde, qu’Il a créé et qui Lui appartient. Et si tant d’hommes ne Le connaissent pas et ne Le reçoivent pas, à nous, qui croyons et aimons, la grâce est donnée de Le recevoir chez nous et, par Lui, avec Lui et en Lui, “de devenir enfants de Dieu”. Noël n’est pas seulement Sa naissance : ce doit être aussi notre naissance, avec Lui, en Dieu. >>

Hans Urs von Balthasar