Une fiction qui en dit long sur l'ignorance du showbiz

Messages de Philippe de Visieux à notre blog :

<< 22/12 – Un mot à propos du film Netflix Les deux papes que j'ai regardé hier. L'impression d'ensemble est une grossière déformation de la réalité historique, acceptable si l'on considère le film comme une fiction. Le collège des cardinaux est dépeint comme un groupe de grands électeurs aux motivations exclusivement politiques : dès le conclave de 2005, Ratzinger est représenté comme faisant tout pour être élu, fusillant du regard l'archevêque de Buenos Aires dans la chapelle Sixtine. Dans le film, on a voulu faire du pontife allemand le Panzerkardinal qu'il n'a jamais été : il incarne le méchant, alors même qu'il avait parlé de "couperet" à l'annonce de sa propre élection. S'ensuit la scène totalement loufoque selon laquelle le "Rottweiler de Dieu" (que je ne peux en aucun cas associer à Benoît XVI) convoque Bergoglio à Castel Gandolfo en 2012 pour le questionner sur sa supposée permissivité à l'égard des homosexuels, des divorcés, etc., le premier accusant le second de ne pas défendre "la doctrine de l'Église" : Bergoglio se voit même reprocher par un "Rottweiler" agressif (donc pas du tout ressemblant) de ne pas habiter le palais épiscopal de Buenos Aires...

Puis, à la suite d'un long apprivoisement entre les deux hommes, l'Allemand prépare l'Argentin à lui succéder ; en retour, le second décoince le premier, allant jusqu'à lui enseigner le tango dans une cour du Vatican sous les yeux de gardes suisses hilares... avant que les deux ne se réconcilient et se prennent dans les bras. Le film se termine avec l'élection du pape François qui, ayant retrouvé son prédécesseur, regarde avec lui un match de foot Allemagne-Argentine en buvant de la bière.

Si l'on regarde ce film, il est préférable de le voir comme on verrait La chèvre ou Les bronzés : en n'associant pas ce tissu d'incongruités à la réalité. Non, le pape François ne brade pas la doctrine de l'Église ; non, Benoît XVI n'a jamais été un pape autoritaire et vindicatif... Les deux sont des hommes de prière : or cette dernière est la grande absente du film. C'est sans doute le plus grand reproche qu'on puisse lui adresser : ne décrire que des luttes politiques là où Benoît XVI et François laissent agir l'Esprit Saint.



Ma préférence va au remarquable film de Wenders, Un homme de parole, qui parle au cœur et qui n'est pas – on s'en serait douté – estampillé Netflix. >>



<< 23/12 – Un ami chinois, non catholique, vient de me parler du film Les deux papes qu'il a également regardé. Totalement ignorant de la réalité vaticane, il a cru en toute bonne foi que le film avait dépeint l'histoire telle qu'elle s'est passée ; il faut dire que le réalisateur a savamment mélangé images d'archives et fiction, sans pour autant avertir le spectateur qu'il ne s'agissait pas d'un documentaire. Résultat sur une personne non chrétienne : elle s'imagine que le pape François, amoureux des Beatles et danseur de tango, veut une Église 'cool', dans l'air du temps, tandis que son prédécesseur, autoritaire et réactionnaire, refusait toute évolution.

J'ai dû passer une bonne demi-heure à expliquer à mon interlocuteur que strictement rien n'oppose le pape émérite à son successeur, si ce n'est au plan de la personnalité : ce qui est tout à fait normal. Le pape François n'est pas 'cool', en ce qu'il entend nullement faire la moindre entorse aux enseignements du Christ au prétexte que ceux-ci seraient d'arrière-garde. Les deux papes sont évidemment sur la même ligne théologique.

Netflix prend des libertés avec la réalité historique pour gagner de l'argent : c'était déjà le cas avec The Crown, ça l'est avec ce film. On regrette qu'ils ne précisent pas d'entrée, en caractères gras, que "toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé serait purement fortuite". >>



► Merci à Philippe de Visieux. Dans 'Les deux papes', je vois pour ma part la confirmation du trait le plus étouffant de la sous-culture médiatique liée au showbiz (et qui fabrique l'atmosphère de nos sociétés) : pour ne pas examiner les réalités, ce qui demanderait un effort, elle suit la facilité des ses propres réflexes. En ce qui concerne les religions, le réflexe consiste à zapper leur contenu fondamental (leur spiritualité) et à les regarder comme des partis politiques. Comme la seule grille politique des médias se limite à opposer le "progrès sociétal" (fun-LGBT) au "conservatisme" coincé, ça donne ce film. Et comme l'ambiance fabriquée par les Netflix se substitue à la réalité dans l'esprit des foules, les dégâts sont considérables. Ils vont jusqu'à des secteurs inexpected [*] de l'opinion : attendons-nous à voir Le Figaro et Valeurs Actuelles voir dans Les deux papes un "constat"... Peut-être même des médias catholiques aimeront-ils se sentir à nouveau "troublés", comme lors du coup Vigano ? PP

[*] comme on dit dans nos shopping centers.