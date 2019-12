Donald, Boris et les autres, rois du marketing

Et si les "populismes" n'étaient qu'un sous-produit de la décomposition actuelle du politique, et plus proches qu'on ne le croit de ce qu'ils disent combattre ? Réflexions sur un éditorial :

Face à Johnson et Trump, Laurent Joffrin (Libération 19/12) leur voit un point commun : ils confondent ostensiblement le vrai et le faux. “Pour un leader comme Johnson, ce ne sont pas les raisonnements qui comptent en politique, mais les émotions qu’il est capable de répandre dans l’opinion...”– “Trump remplace la logique par l’outrance et déclare qu’une conversation de toute évidence litigieuse est parfaitement conforme à l’éthique…” Dans les deux cas, la réalité est zappée. “Un leader populiste peut déclarer qu’il fait nuit à midi, que les chats aboient ou que la Terre est plate, il n’encourt aucun dommage s’il garde sa majorité. Le mensonge n’est plus une ruse mais une démonstration de force. Chacun voit que Trump ment. Mais comme ce mensonge arrange une majorité, il garde cours légal.”

“Le rapport au réel disparaît… Il y a un incroyable déclin du débat public”, observe Joffrin. C’est exact. Mais l'éditorialiste a tort de réduire ce déclin à une seule cause (qui n’en est d’ailleurs pas une) : le “populisme”, censé “gangrener les démocraties”.

Les divers populismes sont apparus en réaction à l’idéologie occidentale postmoderne, qui est un déni systématique du réel dans tous les domaines. Mais le populisme est une tromperie : alors qu’il se pose en Réalisme, lui aussi tourne le dos à des pans entiers de la réalité ! Ce qui fait du populisme un simple sous-produit de la dégénérescence du politique aujourd’hui. Dans un débat à la radio, tentez d’expliquer un fait objectif à un communiquant populiste qui n’en connaît rien ; il masquera son ignorance en vous lançant : “C’est votre ‘story-telling’ ! Je pourrais en raconter un autre !” Ce qui prétend ramener les débats à des exhibitions d’ego... Story-telling équivaut (en gros) à ‘mise en scène’ : c'est postuler qu’il n’y a pas de réalités mais seulement des points de vue. Et c’est une démission de l’esprit : “faire le show” se substitue au respect des faits.

D’où vient “story-telling” ? Du globish, langue coloniale de la pub. L’esprit marketing est devenu l’esprit de l’époque : il dissout le réel dans du mirage. Il envahit la politique, le journalisme, et maintenant les mentalités individuelles. C’est la sous-culture de la société marchande. Finalement, Boris, Donald, Victor et les autres ne sont pas très originaux.