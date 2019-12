"Politique de l'insensible", le macronisme séduit la droite

"Le macronisme est une politique de l'insensible", écrit la philosophe Myriam Revault d'Allonnes. Faut-il s'étonner que les ex-fillonnistes se rallient à la Macronie, réincarnation de l'autoritarisme ?

Myriam Revault d’Allonnes (Le Monde 17/12, entretien) :

<< Derrière les discours officiels qui en appellent à la solidarité et à l’universalité, notamment à travers le projet de réforme des retraites, aucun pouvoir n’a assumé avec autant de clarté l’idée que la politique relevait avant tout d’une gestion calculante venant en lieu et place d’une réflexion à long terme sur les fins ultimes de la société dans laquelle nous voulons vivre. Le processus qui veut que la société soit régie sur le modèle de l’entreprise n’est certes pas nouveau. Il caractérise ce qu’on appelle, faute de mieux, la rationalité “néo-libérale” pour qui la politique doit être soumise aux mêmes critères que ceux du management. Ce sont des constats bien connus et sur lesquels il est inutile de revenir. A cet égard, le macronisme n’est pas une invention politique, mais l’aboutissement d’un processus de longue durée. Le “nouveau monde” n’a rien de nouveau, si ce n’est la proclamation explicite, non dissimulée, d’un certain nombre d’impératifs étroitement associés à une vision utilitariste du social. […] Le nouveau modèle de subjectivation proposé aux individus est celui d’un sujet rationnel, entrepreneur de soi-même, performant, soustrait par le calcul et la prévision aux aléas de la contingence et débarrassé du même coup des déchirements intérieurs, des contradictions et des paradoxes qui font sa richesse. A cet égard, le macronisme est une politique de l’insensible. >>

Faut-il s’étonner, ce matin, d’entendre les députés LR dire que leurs électeurs rallient la Macronie ? Dans Libération, Fabien Di Filippo (Moselle) constate : “Montrer SUD-Rail en boucle à la télévision provoque des réactions épidermiques de nos sympathisants”. À propos de ces derniers, Geoffroy Didier (eurodéputé) explique : “Ils n’aiment pas les blocages et la chienlit… Je les sens en accord sur le fond avec le Président.” Selon le sondage Elabe d’hier, la cote d’Edouard Philippe, garant de l’ordre, bondit de dix points chez les ex-fillonnistes [*]. Tentant de reprendre en main ses électeurs affolés par le spectre de Mai 68, la direction de LR brandit le spectre de Mai 1981 en affirmant que la réforme des retraites est “d’inspiration socialiste” ! Pas sûr que cet appel au subconscient puisse encore fonctionner : rien ne peut plus empêcher le bourgeois âgé (dernier électeur de LR) de voir dans le mouvement social un retour du péril rouge, donc en M. Macron un rempart... MM. Didier et Di Filippo vont se trouver un peu seuls.

__________

[*] Ce qui en dit long sur ce que les ex-fillonnistes : notamment ceux que les médias qualifiaient de “catholiques” malgré leur insensibilité aux encycliques sociales.