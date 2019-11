L’Avent éclaire l’écologie intégrale et l'action pour la paix

Réflexions à la suite de Balthasar et du pape, sur les textes de ce dimanche (Isaïe 2,1-5 / Romains 13,11-14 / Matthieu 24,29-44) :

Isaïe prophétise la venue de Dieu aux derniers jours. Paul appelle à “discerner l’approche de Dieu dans nos propres vies” (Hans Urs von Balthasar). Dans l’évangile selon Matthieu, Jésus annonce que le retour du Fils de l’Homme viendra pour tous “à une heure qu’ils n’attendent pas, et c’est justement pourquoi on doit L’attendre sans cesse”. En quoi l’Avent concerne-t-il l’écologie intégrale prônée par Laudato Si’ ? HUvB le dit d’avance : Paul “ne dévalorise pas le terrestre” mais le montre “régi, réfréné, limité au nécessaire“ par l’attente de Dieu. En cela les catholiques croyants devraient – et pourraient, s’ils étaient tous à l’écoute du pape – jouer, comme le dit Isaïe, le rôle de “la montagne de la maison du Seigneur” envers la masse de leurs contemporains : ce n'est qu'à Sa lumière que peut disparaître la guerre. Alors “de leurs épées ils forgeront des socs, et de leurs lances, des faucilles. Aucune nation ne prendra plus les armes contre une autre ; on n’apprendra plus à faire la guerre… Venez, marchons à la lumière du Seigneur !”(Isaïe 2,5).



Ainsi marchent ensemble l’écologie intégrale – donc aussi humaine– et le combat pour la paix dans le monde : tout est lié, dit Laudato Si’.

La paix environnementale et la paix entre les peuples semblent hors de portée : Etats et sociétés ne parviennent pas à réfréner le ravage de la planète et de la vie humaine par l’idole Argent (voir le boom des gaz à effet de serre, malgré le barnum des COP dont la 25e édition ouvre à Madrid le 3 décembre). Etats et société ne parviennent pas non plus à réfréner la guerre : la course aux armements se rallume entre Washington, Pékin et Moscou.

D’où l’attention – quoique incrédule – portée par l’opinion mondiale aux paroles du pape quand il promulgue le péché d’écocide et le péché nucléaire... “Innovations”, grince le conservatisme ? Oui, innovations. “Ô Seigneur, envoie ton Esprit / qu’Il renouvelle la face de la terre...”

Hymne pour l’Avent

https://www.youtube.com/watch?v=Gi8O3hewIoI&list=RDGi8O3hewIoI&start_radio=1&t=74

Dieu est à l'œuvre en cet âge,

Ces temps sont les derniers.

Dieu est à l'œuvre en cet âge,

Son Jour va se lever !

Ne doutons pas du Jour qui vient,

La nuit touche à sa fin.

Et l'Éclat du Seigneur remplira l'univers

Mieux que l'eau ne couvre les mers !

Quelle est la tâche des hommes

Que Dieu vient rassembler,

Afin de bâtir le Royaume

Du prince de la Paix?

Que peut-on faire pour hâter

Ce jour tant espéré

Où l'Éclat du Seigneur remplira l'univers

Mieux que l'eau ne couvre les mers ?

Pour que ce jour ne nous perde,

Ce jour comme un voleur,

Ne dormons pas aux ténèbres,

Veillons dans le Seigneur.

Comme l'éclair part du Levant

Et va jusqu'au Couchant,

Il viendra dans sa gloire au-dessus des nuées,

Le Seigneur qui est Dieu d'amour.

Que notre marche s'éclaire

Au signe de Jésus!

Lui seul peut sauver notre terre

Où l'homme n'aime plus.

Il faut défendre l'exploité,

Ouvrir au prisonnier,

Et l'Éclat du Seigneur remplira l'univers

Mieux que l'eau ne couvre les mers !

Dieu est amour pour son peuple,

Il aime pardonner.

Dieu est amour pour son peuple,

Il veut sa liberté.

Ne doutons pas du jour qui vient,

La nuit touche à sa fin.

Déchirons notre cœur, revenons au Seigneur,

Car il est le Dieu qui revient.