Jésus prévient que des schismes seront inévitables

Il donne sa directive au sujet des futurs schismatiques : “Ne marchez pas derrière eux.” Et : “Quand vous entendrez parler de désordres, ne soyez pas terrifiés !” C’est à méditer aujourd’hui, avec les lectures de ce dimanche commentées par Hans Urs von Balthasar :



<< Nous avons ici le regard de Jésus sur l’histoire du monde venant après lui. Tandis que la première lecture voit par avance la fin ultime de l’histoire du monde, Jésus dans l’évangile voit les constantes théologiques au-dedans de l’histoire. La prédiction de la destruction du Temple n’est qu’un prélude… Jésus ne s’attache pas aux temples de pierre, mais seulement au “temple de son corps” qui sera l’Eglise. Sur le destin de celle-ci, trois choses sont prédites :

1. “Beaucoup viendront en mon nom – ne marchez pas derrière eux.” Paul parlera du caractère inévitable des schismes, “qui tous viendront en mon nom”. Les schismes sont inévitables “pour permettre aux hommes de vertu éprouvée de se manifester” en leur résistant (1 Corinthiens 11:19). Ces scissions sont-elles guérissables ? On se rappelle la parole de Jésus en Matthieu 9:16, “personne ne pose une pièce d’étoffe neuve sur un vieux vêtement…” Ici une seule consigne est donnée : “Ne marchez pas derrière eux.”

2. Vient ensuite la prévision de guerres, de conflits “nation contre nation”. Jésus n’est pas venu apporter la paix terrestre, mais le glaive et la division jusqu’au sein des liens familiaux les plus intimes (Matthieu 10:34). Ce que sa doctrine s’attire dans l’histoire, c’est l’apparition contre elle de Bêtes apocalyptiques : plus les instruments de la puissance terrestre augmentent, plus les contraires deviennent absolus. Jésus a déclaré bienheureux les artisans de sa paix, mais justement leur présence fait se dresser toujours plus hautes les vagues de l’histoire du monde. À son affirmation d’être la Vérité, l’histoire du monde répond par une agressivité plus violente.

3. C’est pourquoi la persécution ne sera pas un épisode occasionnel, mais un existential pour l’Eglise du Christ et chaque chrétien. Sur ce point Jésus est formel : On “vous” persécutera, vous les représentants de l’Ecclesia qui êtes présents, donc toute l’Eglise ! Arrestations, prisons, trahisons par les propres parents, haines de tous, sont annoncées sans restriction… Que doit faire le chrétien ? Dans la deuxième lecture, Paul donne une réponse laconique : “Qu’il travaille”, calmement et comme lui ; dans le monde et dans l’Eglise il a travaillé nuit et jour. Ce qui est demandé au chrétien est son engagement dans l’Eglise et le monde. >>