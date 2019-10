Cacophonie officielle dans l'affaire du voile

Les déclarations de la "maman voilée" (au Collectif contre l'islamophobie) montrent comment les militants islamistes exploitent les âneries de leurs prétendus opposants... pendant que la classe politique sombre dans la confusion :

https://www.islamophobie.net/2019/10/15/entretien-exclusif-avec-fatima-e-je-ne-voulais-pas-craquer-devant-les-enfants/ : la “maman voilée” parle... au “Collectif contre l’islamophobie”, qui est un groupe de pression idéologique.

Des déclarations de cette dame, deux phrases se détachent :

► L’une, “ils ont détruit ma vie”, est un élément de langage propre à toutes les victimisations. Mais ici la dame s’exprime comme si la grossièreté incompétente de M. Odoul (pourtant critiquée par tout le monde) produisait le même effet qu’un meurtre ! Cette victimisation abusive blessera les victimes de véritables attentats.

► L’autre phrase est celle-ci : “Aujourd’hui j’ai une opinion négative de ce qu’on appelle la République”. La phrase a deux sens possibles : celui que lui donne le “Collectif contre l’islamophobie“, et celui que lui donneront beaucoup d’autres citoyens.

– Pour le “Collectif contre l’islamophobie“ dont l’idéologie ultralibérale cartonne du centre-gauche aux salles de rédaction, la République ferait une impression moins “négative” si elle devenait un puzzle communautariste… C’est ce que prônent les partisans d’un Etat-minimum, sous couleur de faire “éclater” on ne sait quels “discours monolithiques”. Exemple ce matin, sous la plume du directeur d’études à l’EHESS Farhad Khoroskhavar : “Pourquoi la France est-elle davantage la cible [d’attentats individuels] que d’autres pays européens ? L’une des raisons est qu’elle promet trop dans l’intégration, alors que depuis plusieurs décennies la capacité de l’Etat de faire des citoyens à partir des individus en marge est de plus en plus affaiblie, compte tenu du recul de l’Etat-providence… Dans le reste de l’Europe, le projet de société n’est pas républicain, c’est à l’individu de faire ses preuves, il peut être marginalisé mais alors il peut vivre dans une ‘communauté’ qui n’est pas discréditée comme en France et qui donne sens à son existence”, etc [*]… Ainsi soutenue par l’Université, la maman-voilée pourra encore élever le ton sur le plan politique : “je trouve que le ministre de l’Éducation a dit quelque chose de honteux, lorsqu’il a parlé du voile”, déclarait-elle déjà au Collectif.

– Pour beaucoup de citoyens, en revanche, les réactions officielles à cette affaire donnent une autre sorte d’impression négative. L’Elysée se tait, après avoir émis une banalité sur “les amalgames” comme si la proposition LR (étendre aux sorties de classes l’interdiction scolaire du voile) revenait à s’en prendre aux musulmans dans leur ensemble… Les ministres se contredisent, du laxisme de Mme N’Diaye à l’attitude "républicaine" de M. Blanquer (mais il ne veut pas de nouvelle loi)… Et les députés partent dans tous les sens : du communautarisme intense de M. Taché (qui incendie M. Blanquer !) à l'amendement anti-voile soutenu par Mme Bergé, aussitôt attaquée par cinq de ses collègues. Cacophonie totale.

La réalité est pourtant facile à saisir : parmi les musulmans de l’Hexagone, citoyens français ou non, la plupart souhaitent travailler en paix et n’ont pas de problème avec la République. Une forte minorité (environ 20 % selon les enquêtes) préfèrent la charia et le disent. Et un petit nombre de militants islamistes poussent cette minorité sur la scène publique dans l’espoir d’incidents comme celui du conseil régional de Bourgogne [*]. Objectif : prendre en main la majorité des musulmans en les persuadant que la République française est structurellement “islamophobe”…

D’où au moins la nécessité de contre-mesures républicaines, comme l’extension aux sorties scolaires de l’interdiction des signes religieux ostentatoires dans les établissements : amendement nullement discriminatoire, que l’Elysée et Matignon n’ont pourtant pas osé décider jusqu’à présent.

Mais les problèmes liés à l’islam débouchent sur ceux de l'immigration, qui sont autrement vastes et complexes que les affaires de voile. Ils appelleraient un changement profond dans la conception et la conduite des affaires de la France ; changement dont est visiblement incapable la classe politique, et surtout les petits DRH cost-killers qui composent la Macronie.

[*] Libération, 16/10.



[**] Incident apporté sur un plateau aux islamistes par le bourrin du RN, exigeant de la présidente qu’elle fasse ôter le voile… alors qu’aucun texte légal ne permet une telle chose : ce qu’il devrait savoir en tant qu'élu. Il est vrai que M. Bardella, chef de file des eurodéputés RN, réclame quant à lui l’interdiction du voile partout “au nom de la laïcité qui restreint les signes religieux à la sphère privée” : ce que ne dit aucunement la loi de 1905 ! (Elle organise au contraire l’expression publique des religions).

