Le LGBTQ, un phénomène de classe sociale ?

Le courant LGBTQ présente son action comme un avatar des luttes pour la justice sociale. Tous ne sont pas de cet avis… On le constate dans la nouvelle bible d’une gauche partiellement anti-libérale : Manuel indocile de sciences sociales (La Découverte - fondation Copernic). Et ce matin dans Libération, une anecdote éclairante, relatée par le jeune acteur Anthony Bajon :

Anthony Bajon, 25 ans, est – avec Di Caprio – le plus jeune acteur à avoir reçu l’Ours d’or à la Berlinale, en 2018. Il joue un rôle d’ado rural dans le drame Au nom de la terre, en salles le 25 septembre ; Libération ce matin lui consacre son portrait de dernière page. On y apprend que le vrai père du jeune Bajon est métallier serrurier dans le Val-de-Marne :

<< Chic, [Anthony Bajon] n’a pas la prétention de l’être, quand bien même sa carrière naissante au cinéma l’a récemment catapulté dans des enceintes mondaines. Au contact de l’éthos parisien, il a pris conscience que beaucoup lui collent l’étiquette ‘prolo’ : “On m’a fait comprendre que je n’ai pas les codes, parfois avec mépris. Il y a une semaine, un journaliste m’a demandé si, en tant que banlieusard, ça ne me dérangeait pas qu’il y ait autant d’homosexuels dans le milieu du cinéma ! Quel rapport ?” >>

Le rapport existe pourtant : il tient à l’idéologie LGBTQ et à sa “nature de classe” – eût-on dit naguère, quand la doxa ne réduisait pas la société à des communautés d’orientations sexuelles.

Gardons-nous de confondre : il y a l’homosexualité, immémoriale et transversale aux classes sociales ; et il y a aujourd’hui l’idéologie LGBTQ, qui fait partie d’une pression générale pour abolir toute norme en tout domaine [1]. Cette idéologie, d’apparition récente, est liée à la déferlante ultralibérale et indissociable de l’industrie biotech, à l’œuvre derrière l’extension de la PMA que suivra la GPA (en vertu du principe irrésistible de non-discrimination).

Le lobby LGBTQ se pose en expression de tous les homosexuels. C’est inexact intellectuellement, géographiquement et socialement. Ceux qui professent l’idéologie LGBTQ ne sont qu’un courant parmi les homosexuels, et appartiennent aux classes aisées urbaines : ce qui explique la phrase du journaliste chic à Anthony Bajon.

On en trouve l’écho dans un ouvrage loin d’être hostile au lobby, le Manuel indocile de sciences sociales : 1033 pages grand format, en librairies depuis le début septembre… Section Autres genres, chapitre Où être gay aujourd’hui ?, paragraphe L’apport (relatif) des statistiques, pp. 786-787, on lit ceci :

<< Les très diplômés, les classes moyennes et supérieures, acceptent volontiers, et plus que d’autres, de participer à des enquêtes, en s’identifiant et se déclarant ouvertement homosexuels […] Plusieurs travaux analysent cette forte présence en ville [des gays officiels] comme le produit conjoint de mobilités spatiales et sociales plus fortes chez les gays et les lesbiennes que dans la population générale, ce qui les oriente géographiquement davantage vers les espaces à capital culturel élevé. Plus fort et plus net pour les gays que pour les lesbiennes, ce résultat […] montre que l’attrait spécifiquement homosexuel pour l’urbain est surtout valable pour certains groupes homosexuels, caractérisés par des appartenances de genre, de classe, des parcours scolaires et des manières de s’identifier singulières. On est plus souvent gay ou lesbienne en ville qu’ailleurs, à condition de posséder d’autres propriétés sociales : du capital culturel et économique, lié à l’héritage ou à une mobilité sociale ascendante […] La visibilité urbaine ne concerne ni tous les homosexuels, ni toutes les manières de l’être. >>

C’est à méditer, en écoutant déferler l’omniprésent “débat” en marge de la réforme de la loi de bioéthique.

PS – Ce qui précède fait comprendre pourquoi critiquer l’idéologie LGBTQ n’est en rien de l’homophobie, selon la terminologie adoptée par les médias et la classe politique. Beaucoup d’homosexuels rejettent l’idéologie en question et ne s’y reconnaissent pas.

