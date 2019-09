Pesticides : le temps des maires frondeurs

Plus de vingt maires maintenant imitent celui de Langoët : ils prennent des arrêtés de santé publique limitant l'usage des pesticides – s'exposant ainsi délibérément à la répression de préfets qui font, par ordre gouvernemental, le contraire de ce que nous promet depuis 2017... M. Macron ! C'est ma chronique de rentrée à Radio Présence (Toulouse / Midi-Pyrénées) :

<< En ce mercredi de rentrée, je vous parle d’un signe des temps. C’est la très inhabituelle fronde des maires français face aux pouvoirs publics, à propos des pesticides en général et du glyphosate en particulier.

Il faut dire que la situation officielle est bizarre. Après le rapport alarmant du Centre international de lutte contre le cancer, le président de la République avait annoncé qu’il allait interdire le glyphosate.

Un an plus tard, il commençait à dire que cette interdiction n’était pas vraiment possible. Entre temps était intervenu le lobby des intérêts agro-chimiques, qui brasse des millions de dollars et d’euros, et qui fait pression sur tous les gouvernements depuis cinquante ans… D’où par ailleurs, à Bruxelles, la décision de ne pas adopter les recommandations de l’Agence de sécurité alimentaire européenne contre les pesticides tueurs d’abeilles…

Mais « en même temps », comme on dit à l’Elysée, l’enquête médicale sur le glyphosate était découverte par l’opinion publique. Les populations demandaient aux élus locaux des mesures pour protéger la santé humaine et l’environnement. Et des municipalités commençaient à prendre chez elles les décisions que Paris ne se décidait pas à prendre.

Le premier à agir fut un Breton : voyant les résultats inquiétants des analyses de sang parmi ses administrés (surtout les enfants), le maire de Langouët dans l’Ille-et-Vilaine a pris un arrêté interdisant les pesticides à moins de 150 m des habitations.

Aussitôt la préfecture de Rennes a suspendu cet arrêté en menaçant le maire de poursuites administratives ! Argument : les pesticides sont du domaine réservé du ministère de l’Agriculture à Paris.

"C’est bien là le problème", se sont écrié le maire breton et bien d’autres maires en France ! Aujourd’hui ils sont déjà plus d’une vingtaine à avoir pris des arrêtés limitant eux aussi l’usage des pesticides. Dernier en date : le maire de Saint-Eloi-de-Fourques, dans l'Eure. Il veut limiter pesticides et nitrates pour protéger l'eau de sa commune : et le préfet attaque le maire, comme en Ille-et-Vilaine et un peu partout.

Ces maires disent que protéger leur population est le devoir numéro 1 de l’élu local, et même sa prérogative. C’est aussi ce que dit un principe social de l’Eglise catholique qui remonte à saint Thomas d’Aquin : le principe dit « de subsidiarité ». Puisque M. Macron est plus poli que son prédécesseur envers les évêques, peut-être ceux-ci pourraient-ils lui en dire un mot ? À la semaine prochaine. >>