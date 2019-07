U.E. / Mercosur : [2] la vraie nature du système Macron

"Un bon accord" (Emmanuel Macron) ! Dans l'affaire du traité de libre-échange avec le Mercosur, la docilité de l'Elysée en dit long sur la prétendue conversion écologique du pouvoir actuel :

Déclarations méprisantes des ministres brésiliens sur la "peur française", nocivité environnementale et sanitaire du régime Bolsonaro : tout devrait pousser l'Elysée à opposer son veto au traité de libre-échange Bruxelles-Mercosur. Au lieu de ça, le président de la République qualifie ce traité de "bon", avec les artifices oratoires habituels sur une future (et très improbable) "vigilance" euro-française dans le contrôle des produits agro-alimentaires brésiliens qui vont déferler ici. Cette promesse de vigilance est vide de sens puisque – tout le monde le sait – la totalité de la production agricole brésilienne est gavée de pesticides dangereux ; appliquer à ces produits les normes sanitaires européennes reviendrait à paralyser le traité, perspective écartée d'avance par Bruxelles. Le traité n'attendra même pas que les députés macronistes l'aient approuvé : il sera appliqué dès maintenant (à titre "provisoire" mais définitif), comme l'est le traité euro-canadien, le CETA, qui présente en partie les mêmes dangers... L'UE est une post-démocratie.

Néanmoins M. Macron va devoir faire taire quelques députés LREM tentés de fronder le traité. Ayant compris, contrairement à d'autres, que leur réélection dépendrait finalement du vote des gens plus que de l'onction par le Chef, et sachant que les consommateurs deviennent sourcilleux sur la nocivité des produits, ces quelques-uns donnent de la voix pour que l'électeur les entende. LREM votera massivement le traité Mercosur, mais eux au moins auront tiqué : qu'on se le dise ! D'où les petites punchlines – pour mémoire – de M. Moreau le député de la Creuse ("naïveté libre-échangiste"), ou de M. Durand l'eurodéputé ("on a déjà du mal à contrôler la viande qui arrive de Pologne")...

Pour calmer cette petite fantasia, M. Philippe fait dire par Mme N'Diaye que la France "pour l'instant" n'est "pas prête" à ratifier. Évidemment, elle n'est "pas prête" : la ratification de ce traité n'est pas encore inscrite à l'ordre du jour d'une session parlementaire... Mais la ratification du CETA est, elle, inscrite : et l'Elysée ne veut pas qu'elle soit freinée par le problème du Brésil ! Il faut donc gagner du temps. Le propos rassurant du Premier ministre n'a pas d'autre signification.

Pour le reste, le gouvernement, l'exécutif et le groupe parlementaire, partageant la même idéologie productiviste ultra-libérale, n'envisagent pas une minute que l'on puisse tomber (comme le dit M. Moreau lui-même) dans le "protectionnisme idiot". Le traité UE-Mercosur passera en force. Comment pourrait-il en être autrement, puisque les chefs d'Etat et de gouvernement des Vingt-Huit avaient donné leur accord à Mme Malmström ? (Il sera intéressant de voir où cette technicienne des accords commerciaux secrets ira pantoufler en quittant la Commission).

Et l'on peut relire avec ironie le discours champignacien des députés du réseau LREM "Transition écologique" dans Le Monde du 4/07 : “Le gouvernement et la majorité présidentielle ont choisi de mettre l'écologie au coeur de l'acte II du quinquennat..." – "Nous devons fixer un cadre clair..." Et cet admirable lapsus, du aux députés et non au journal : "Veiller à garantir en toute transparence la comptabilité entre les accords commerciaux et notre ambition pour le climat et la biodiversité..."

Comme le disat Daniel Ceccaldi à Lino Ventura (dans La métamorphose des cloportes) : "Un seul mot : bravo."