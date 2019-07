"L'Etat a été victime de la doxa libérale", constate l'ex-vice-président du Conseil d'Etat

Le très rigoureux Jean-Marc Sauvé, interviewé par Le Monde, incrimine le sabordage de l'Etat au profit des intérêts privés (ce qu'on euphémise sous le nom de "libéralisme") :

https://www.lemonde.fr/politique/article/2019/07/04/jean-...

Recommandons la lecture intégrale de cet article aux messieurs qui persistent (cf Facebook tous les jours) à réciter le postulat de "l'incompétence de l'Etat" : dogme de la bourgeoisie française depuis une quarantaine d'années. Et rappelons que personne – précisément – ne conteste la compétence de Jean-Marc Sauvé, ex-vice-président du Conseil d'Etat [*]... Extrait de l'entretien :

<< ...L’Etat n’a jamais été autant concurrencé, subordonné, fragmenté, banalisé et paupérisé. Et pourtant, il reste ce qui fait que la société tient debout et ensemble. C’est le socle sur lequel la nation s’est construite : et, aujourd’hui, dans un monde [...] où les souverainetés étatiques sont battues en brèche par des entreprises multinationales qui se jouent des frontières, la mission de l’Etat n’a jamais été aussi essentielle pour défendre et promouvoir ce qui nous est commun...

<< Ce qui est aujourd’hui présenté comme une réorganisation de l’Etat vous semble-t-il à la hauteur de ces mutations ?

La transformation de l’Etat ne doit pas se limiter à la réalisation d’économies. Depuis une quarantaine d’années, l’Etat s’est affaibli. Moins par le transfert de compétences vers l’Union européenne ou vers les collectivités territoriales que par la réduction de ses capacités et de ses ressources en matière de conception et de stratégie. La capacité de projection de l’Etat a été victime de la doxa libérale, qui a conduit à réduire, voire à sacrifier, des services d’études, de prospective, de stratégie. Le fait que, dans certains cas, l’Etat soit conduit à déléguer la rédaction d’études d’impact ou même d’exposés des motifs de projets de loi à des consultants ou à des cabinets d’avocats pose vraiment question. Aujourd’hui, trop d’administrations sont épuisées et harassées par la gestion du très court terme, le nez dans le guidon.

L’ouverture à la concurrence a, par ailleurs, conduit à transférer à des autorités de régulation des services d’expertise très compétents dont l’Etat est privé. Aujourd’hui, la situation est telle que les grands opérateurs de l’Etat sont devenus plus puissants et plus experts que les directions des ministères chargées d’exercer leur tutelle. Le rapport de forces avec les groupes privés s’est déséquilibré et atteint un stade critique. L’ "agencification" de l’Etat est aussi un facteur d’affaiblissement des services territoriaux de ce dernier... >>

[*] et actuellement président de la commission d'enquête indépendante sur la pédophilie dans le clergé français.