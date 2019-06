Néolibéralisme et national-socialisme : deux idéologies appliquant le darwinisme social

1910, les Opel au complet (Wilhelm sera à la réunion du 20 février 1933)

Je reproduis ici un commentaire sur ce sujet, dont l'intérêt capital (si j'ose dire) incite à poursuivre la réflexion :



NÉO-LIBÉRAUX, NSDAP ET DÉNIGREMENT DE L'ETAT





> Selon Johann Chapoutot, historien du nazisme, les nazis ne sont pas des "étatistes" comme les libéraux aiment à le raconter. Au contraire, bien qu'ils se servent de l'Etat, leur idéologie n'est pas étatiste. Le mot "Etat" est de même racine que "statique", ce n'est pas donc pas une bonne chose à leurs yeux. Karl Schmidt, le célèbre juriste nazi, n'était pas assez nazi aux yeux des nazis malgré sa bonne volonté (il se voulait sincèrement nazi), parce qu'il faisait de l'Etat un absolu. A terme, les nazis projetaient de réduire l'importance de l'Etat au profit d'agences, qui d'ailleurs se sont multiplié de manière "métastatique" (c'est le mot de Y. Chapoutot) malgré le court règne du nazisme. Une agence se monte ad hoc et se démonte facilement, une fois sa mission accomplie. D'ailleurs, après la guerre, des nazis se sont reconvertis en ouvrant des écoles de... commerce ! (Dans une conférence, Y. Chapoutot fait un lien entre les idéologies nazie et néo-libérale : sans être identiques, les deux intègrent, au moins implicitement, notamment à travers le thème de la compétition, le darwinisme social, sans compter que les affaires était juteuse avec le IIIe Reich). Mais chut ! il ne faut pas le dire aux libéraux, persuadés que le nazisme est un phénomène "étatiste" et "socialiste".

Dire cela n'est pas faire de la reductio ad Hitlerum, mais montrer que ces idées bien typiques du XIXe siècle, ont été adoptés en leur temps par les nazis, comme les colons anglais en Australie avant eux (ce darwinisme tranquillisait leur conscience : ils ont conduit les Aborigènes tasmaniens à leur extinction presque complète) ; et qu'elles le sont désormais par nos ultra-libéraux, sous le thème de la "compétitivité".



Aurélien Million





[ PP à AM – Les travaux de Chapoutot sont remarquablement intéressants. Avez-vous le texte ou les références de cette conférence ? ]







AM @ PP



> Non, je n'ai pas de textes des conférences de J. Chapoutot. C'était une des conférences qu'on trouve sur Youtube, peut-être celle sur La révolution culturelle nazie. Et, puis il y a celle-là qui est pas mal sur les liens très étroits entre grand capital et nazisme :

https://www.google.com/url?sa=t&rct=

ps – Lire également le roman d'Eric Vuillard L'ordre du jour (Actes Sud), Goncourt 2018, sur la réunion du 20 février 1933 où le haut patronat allemand – Opel, Krupp, Vögler, Witzleben etc – donna son feu vert à la conquête du pouvoir par le NSDAP. Ce roman fut couvert de fiel et d'injures à Paris par les médias de marché, sous divers prétextes cachant mal le véritable grief.