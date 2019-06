La réalité et les 'fake news' : médias et catholicisme

Quand le très virulent site Mediapart forge une accusation fausse contre le président élu des évêques français... Ma chronique de ce matin à Radio Présence (Toulouse / Midi-Pyrénées) :

https://radiopresence.com/IMG/mp3/05062019_chroeco_airtemps.mp3

<< C’est un sujet scabreux mais il faut en parler, parce qu’il est, hélas, central dans le malaise actuel entre l’Eglise et une grande partie de l’opinion… Il s’agit de la question des abus sexuels. La commission d’enquête présidée par le très rigoureux vice-président honoraire du Conseil d’Etat, Jean-Marc Sauvé, vient en effet de commencer ses travaux. Tous les médias ne rappellent pas que cette commission a été formée à la demande de l’épiscopat français, qui a tenu à ce qu’elle comporte des membres non catholiques. Mais plusieurs médias tout de même (dont par exemple Libération) font ce rappel, qui est très important puisqu’il établit la bonne foi de l’Eglise sur ce redoutable sujet.

Il se trouve néanmoins des commentateurs pour refuser d’admettre cette bonne foi. Ils le font de deux manières. Les uns oublient de dire que la commission d’enquête n’est pas une initiative de "la laïcité" (comme on dit) pour forcer l’Eglise à dire la vérité. Les autres lancent éventuellement des fake news, terme à la mode, pour faire croire que ces mêmes évêques français qui ont suscité la commission d’enquête, sont en réalité les complices des abuseurs sexuels.

La dernière de ces fake news, lancée par le site Mediapart (plus connu pour sa virulence que pour sa véracité), visait le président élu de la Conférence épiscopale, Mgr de Moulins-Beaufort : Mediapart prétend qu’il aurait, il y a 15 ans, à Paris, protégé un prêtre accusé d’abus sexuels. Vérification faite, ce prêtre n’était pas accusé d‘abus sexuels, ni d’aucune infraction à la loi, et il ne fut pas protégé ! Le prétendu "silence" de Mgr de Moulins-Beaufort à son sujet s’explique par le fait qu’il n’y avait rien à dire…

La campagne de Mediapart vise le nouveau président de la Conférence épiscopale juste parce qu’il est le nouveau président, et qu’il a été élu en raison notamment de son action intellectuelle, morale et concrète dans le dossier général des abus sexuels de prêtres. Dans l’esprit des accusateurs, il s’agit de persuader le public que l’Eglise ne peut (ni ne veut) faire le ménage, et cela parce que le fait de croire serait la matrice de tous les crimes et de tous les faux-fuyants.

Accusation purement idéologique, donc. Mais non moins idéologique que l’autre posture, celle qui voudrait que l’Eglise ne fasse aucune repentance dans aucun domaine… parce que cette "culpabilisation" affaiblirait "l’Occident" dont l’Eglise, paraît-il, devrait être la gardienne.

Lourde erreur de perspective ! C’est elle que vise l’avertissement du pape en Roumanie, exhortant les catholiques d’Europe centrale à ne pas se laisser manipuler, je cite, par cette "idéologie"… >>