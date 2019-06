Pénuries de médicaments : c'est la loi du marché

Eric Levavasseur attire notre attention à tous sur ce scandale :

Pénurie de médicaments à base de cortisone :

milliers de malades français en danger de mort

Ces médicaments sont en rupture de stock depuis plusieurs semaines : "Les fabricants, convoqués par l’Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) le 9 mai, se sont engagés à procéder dans les meilleurs délais à «des importations de spécialités similaires en provenance d’autres États européens qui ne sont pas impactés par ces tensions d’approvisionnement".*

Seulement voilà... un mois plus tard, on en est toujours au même point en France. Interrogée, une amie pharmacienne me dit : "Les médicaments étant vendus plus chers ailleurs qu'en France, la France n'est pas prioritaire dans les approvisionnements. C'est cynique et bête à pleurer."

"L'indépendance sanitaire doit devenir un sujet majeur [aux élections]" au lieu d'être ignorée au seul mobile idéologique que la seule loi est celle du marché. Il paraît en effet difficile de nier que L'ABSENCE DE SOUVERAINETÉ TUE.

C'est également l'avis de Patrick Mao, représentant en Bretagne de la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France (FSPF) : « À mon sens, actuellement, ces ruptures sont liées à des notions de rentabilité, affirme-t-il. En France nous avons les médicaments les moins chers d’Europe alors, sur un plan purement économique, on peut tout à fait penser que les industriels ont intérêt à vendre à l’étranger où un médicament coûte 30 à 40 % plus cher. »

https://www.letelegramme.fr/finistere/quimper/medicaments-l-angoisse-du-manque-01-06-2019-12299968.php#uy60YsOXyd6OL4Bi.99

Même son de cloche à Europe 1 : https://www.europe1.fr/sante/pourquoi-de-plus-en-plus-de-medicaments-sont-ils-en-ruptures-de-stock-3901267

"Dans 80% des cas, c'est un problème d’argent qui est à l’origine de ce manque de médicaments. En France, ils sont remboursés, et bien remboursés par la Sécurité sociale comparé à d'autres pays. En conséquence, la Sécu tire les prix vers le bas, pour avoir à rembourser le moins possible, ce qui n’est pas du goût des industriels ni des intermédiaires qui font le lien entre le laboratoire pharmaceutique et les pharmacies. Ces grossistes répartiteurs, dont certains, dénommés les "short liners", sont spécialisés sur les médicaments les plus rentables, préfèrent donc vendre à d'autres pays que la France. Parfois, le même médicament est vendu en Italie ou en Allemagne deux à trois fois plus cher que chez nous. Ce genre de pratique reste totalement illégal, car les grossistes répartiteurs sont tenus d'assurer les stocks en France : il s’agit d’une mission de service public qui leur est imposé par la loi. "

Une mission de service public à un grossiste ? Foutaise, on le voit bien aujourd'hui.

On constate que l'Union européenne n'apporte ici AUCUN progrès mais s'en désintéresse, promouvant au contraire l'absence de réglementation dans ce domaine comme dans les autres : la loi du marché va résoudre le problème, le problème va se résoudre de lui-même. En effet et on voit comment : "plus de malade, plus de problème" (ce qui amène à constater que les libéraux et les Khmers rouges voient les choses de la même façon).

On a ici sous les yeux la preuve que le profit ne peut diriger la société civile puisque celle-ci doit au contraire être dirigée selon la justice, pour le bien de tous. Demander à celui qui ne recherche que le profit de veiller au bien commun de la société civile c'est comme demander à un loup de garder un troupeau pour le compte du berger !

E.L.

*http://sante.lefigaro.fr/article/alerte-sur-un-risque-de-penurie-de-medicaments-a-base-de-cortisone/ (cet article a déjà trois semaines et toujours rien...) >>