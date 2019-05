Européennes – Tout ça pour ça (2) : le "mai 68 de droite" achève de disparaître dans les sables mouvants

Bellamy après Fillon : le nuage bleu-roi surgi en 2013 achève de se déchirer sur les réalités. Pour certains le réveil est rude. Rappelons les transes des magazines de droite il y a quelque semaines : Ci-dessous les commentaires d'un quotidien, et les nôtres :

Libération s'amuse évidemment de la myopie de ses confrères de droite : https://www.liberation.fr/france/2019/05/29/la-presse-tro...

...et la commente ainsi (extraits) :



<< La presse de droite, plus ou moins conservatrice en fonction des titres, a souvent vu dans l’émergence du Versaillais le signe de la renaissance à venir, sur une ligne politique assumée, d’un parti moribond. Elle l’a désigné comme le digne héritier de la « droite Trocadéro » qui avait accompagné François Fillon au pire des moments en 2017 et l’a fortement soutenu ces dernières semaines. A l’arrivée, elle ressort de ce scrutin avec une sacrée gueule de bois. « Hamonisée », pourrait-on dire, comme l’ont été certains électeurs de gauche au printemps 2017, lorsque Benoît Hamon termina la course présidentielle avec 6 % des voix. L’état d'« hamonisation » inflige une descente brutale à ses victimes, qui se rêvent dominants dans la population et se réveillent ultra-minoritaires. Il est d’autant plus dur à vivre pour ceux qui ont construit leur discours de légitimation sur le fait qu’ils seraient, eux, en phase avec le pays réel, la majorité silencieuse, muselés par une tyrannique minorité de bobos bien-pensants déconnectés. Ainsi vont Valeurs actuelles et les autres... >>



Libé reconnaît néanmoins au rédacteur en chef de Valeurs actuelles (parangon de l'oxymore libéral-conservateur) une lucidité que n'ont pas ses concurrents. Voici ce qu'il dit :

<< "...Je suis très surpris. Depuis trois ans, nous pensons que nous sommes hégémoniques sur le plan culturel. Ce n’est pas vrai. Macron sait très bien parler à la droite en lui envoyant des signaux. C’est un génie de la triangulation" (la stratégie politique consistant à se glisser dans les interstices de différentes familles de pensée pour aller piocher dans chacune d’elles) ... >>



Ajoutons quant à nous ceci :

► Encouragés dans l'aveuglement par des prophètes âgés mais également aveugles (perpétuels annonciateurs d'un séisme politique introuvable), les jeunes messieurs-dames issus de 2013 n'ont toujours pas fini de comprendre que leur "mai 68 de droite" n'existe pas – notamment parce que que "droite" ne veut rien dire. Et que "l'hégémonie culturelle" n'existe pas non plus – notamment parce que le mot "culture" (tel qu'ils l'entendent) ne signifie rien d'autre que les valeurs d'une aile ultra-conservatrice de la bourgeoisie, aile déjà très minoritaire au sein de sa propre classe ! donc, a fortiori, valeurs incapables de se métaboliser en combat politique populaire...



► D'où l'intérêt que l'on peut accorder, sous cet angle, à une démarche comme celle de l'Appel à un nouveau catholicisme social. Démarche impulsée par un petit groupe d'initiative associant des personnes de différents horizons politiques : parmi lesquelles certains "conservateurs", comme dirait Libé, mais assez réalistes pour admettre que le "pays réel" tel que l'imaginaient les réacs n'existe pas non plus, et qu'il serait temps d'aller "apprendre du peuple" (comme on disait il y a cinquante ans). Et d'abord, apprendre à quoi le peuple de 2019 ressemble vraiment... Je ne sais pas ce que cette démarche va pouvoir produire, mais j'aime mieux ce réalisme que l'électoralisme hallucinogène de la droite catholique à la recherche – depuis la chute de Mac Mahon – d'un Gouvernement de Gens de Notre Milieu.



Voilà pour l'instant.

