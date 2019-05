Lassant : les rumeurs infondées de M. Castaner

Le titre d'une chaîne d'info : un raccourci ravageur... mais inexact Et maintenant le fake de La Pitié-Salpêtrière... L'attitude hier du ministre de l'Intérieur (imitée par le Premier ministre !) gêne aujourd'hui la ministre de la Santé et les leaders de la majorité. Le comportement de M. Castaner devient un problème politique :

Le 1er mai vers 17 h, le ministre de l'Intérieur lance une rumeur propre à tétaniser l'opinion : des gilets jaunes casseurs auraient envahi – pour "l'attaquer" – le bâtiment d'un service de réanimation de l'hôpital de La Pitié Salpêtrière. Après l'avoir affirmé à la télévision, M. Castaner le redit sur Twitter : "Ici, à la Pitié-Salpêtrière, on a attaqué un hôpital. On a agressé son personnel soignant. Et on a blessé un policier mobilisé pour le protéger. Indéfectible soutien à nos forces de l’ordre : elles sont la fierté de la République." Le soir, M. Castaner renchérit en affirmant que l'hôpital a subi "une attaque par des black blocs".

Attaquer un hôpital ? Information de cauchemar pour les bonnes gens ! De quoi courir se réfugier entre les bras du parti de l'Ordre, à trois semaines des élections européennes... Le Premier ministre Edouard Philippe, sans vérifier ce qu'affirme M. Castaner, s'empresse d'abonder dans le même sens.



Or ce que dit M. Castaner ne tient pas debout. Il n'y a pas eu d'attaque de La Pitié. On le sait depuis ce matin : les quelques dizaines de manifestants (fuyant les gaz) qui ont pénétré dans l'enceinte de l'hôpital, ne semblent pas différents de la trentaine d'autres qui ont été admis (pour gazage) au service des urgences du même hôpital. Témoignage d'un professeur : "Ma nièce, qui manifeste toujours le 1er mai, était avec un groupe d'étudiants en médecine et en économie. C'était le chaos avec les gaz lacrymogènes, elle a voulu se mettre à l'abri, elle est entrée dans l'hôpital par une grille qui était déjà ouverte..."

Cette grille venait d'être ouverte, dans une ambiance de panique, par d'autres manifestants ordinaires : des gens cherchant à échapper à l'encerclement des CRS et à la lourde nappe de gaz. Syndicalistes et gilets jaunes, ni "masqués" ni "cagoulés", ces manifestants étaient ainsi passés du boulevard à la chaussée intérieure desservant les 90 bâtiments de La Pitié. Au bout de quelques minutes, pressés de nouveau par les CRS, vingt ou trente de ces fuyards ont vu un escalier, l'ont gravi jusqu'à une passerelle et ont tapé à une porte en criant qu'on leur ouvre... Dans un évident énervement mais sans violence, comme le montrent les vidéos.



C'était un service de réanimation. Le personnel soignant a donc bloqué la porte en criant : "Attention, ici il y a des patients" – sans pour autant se sentir attaqué, témoigne l'infirmier Mickaël : "Ces personnes voulaient-elles agresser ou seulement échapper à quelque chose ? on comprenait leur détresse mais on ne savait pas leur intention..."

Un autre infirmier, Jérôme : ":C'était plus un état de panique, la peur de se faire taper, de recevoir quelque chose de la police, qu'une attaque. On a vu une foule courir vers nous, en stress, et monter les marches. C'est là que nous avons décidé de fermer les portes. Il y en a quelques-uns qui ont essayé d'ouvrir mais après ça a été plutôt calme parce que les gens ont compris qu'ils tombaient dans un service de réanimation et qu'ils ne pouvaient pas entrer tous comme ça. Donc ils ont préféré calmer les choses... La police est intervenue, à son tour très calmement. Ils ont fait descendre très calmement les gens".

Michaël Sebban, interne de réanimation : "Il y a cinquante personnes qui disent 'Ouvrez la porte, ouvrez la porte'. Nous on leur répond 'Non, c'est une réanimation, on ne peut pas vous faire entrer, c'est impossible'... Ça a duré moins de cinq minutes, on a essayé d'empêcher les gens d'entrer dans la réanimation..."

Et une aide-soignante : "On ne s'est pas senti agressés plus que ça... Ça s'est calmé très vite, les forces de l'ordre ont été efficaces." Trois minutes après le début de l'incident, en effet, une colonne de CRS pénétrait à son tour par la grille et arrêtait trente personnes dont la jeune nièce du professeur : on parla de la mettre en examen (elle et les autres) pour "attaque en bande organisée, intrusion et dégradations dans un lieu public" . En fait, souligne le professeur, "elle ne savait pas du tout où elle était : elle a juste voulu se réfugier, et c'est impensable que ces jeunes-là attaquent un hôpital !".

Aujourd'hui Mme Buzyn (alarmée par le risque de dégât politique) tient un autre langage que son collègue de l'Intérieur : "Je ne peux pas qualifier les circonstances... L'enquête nous dira à quel point des personnes ont voulu entrer dans l'hôpital...", etc.

Et Martin Hirsch, directeur général de l'AP-HP, revenant sur sa première déclaration prématurée : "Je ne sais pas si c'est une invasion d'hôpital ou s'ils fuyaient quelque chose."



Le ministre de l'Intérieur s'est-il comporté une fois de plus de façon erratique, comme naguère son prédécesseur M. Valls ? Cet homme en fait trop. Mais de l'avis des syndicats de police, il n'en fait ("en même temps") pas assez... Comme le murmurent une partie de ses collègues, "Castaner est une faute de casting" – ce qui révèle la faible marge de choix du président de la République.